Julio Cuesta, comisario del centenario de la Expo: "En 2026 salimos de Sevilla, damos el salto internacional"

Los planes para dar un alcance global a la conmemoración del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929 incluyen una convocatoria dirigida a los embajadores de los países participantes en aquel evento, con el propósito de presentarles el proyecto del centenario y fomentar su participación activa. Así lo explicó Julio Cuesta, comisario responsable de la celebración, en una entrevista con Europa Press, donde delineó el salto internacional que busca dar el evento en 2026, tras finalizar una etapa de trabajo interno en Sevilla durante 2025.

Según relató el medio Europa Press, Cuesta detalló que el programa para 2025 se enfocó en la consolidación del proyecto en el ámbito local y la elaboración de una estrategia clara que permita a la conmemoración trascender los límites de la ciudad andaluza en los años siguientes. El comisario informó que en la actualidad se están terminando los preparativos de la página web oficial, la cual debería estar disponible en la primera semana de enero, y resaltó que la implementación del plan estratégico se ha realizado prácticamente en su totalidad, con avances significativos en la estructuración y presentación del programa desde marzo del presente año.

Durante el balance de su primer año al frente de la organización, Cuesta comentó a Europa Press que la mayoría de los objetivos trazados se han alcanzado y que solo se han registrado pequeñas descoordinaciones en el calendario. Entre los hitos de este periodo, aludió a la creación de un calendario de efemérides basado en un análisis múltiple de la Exposición de 1929. Esta investigación permitió reconocer el papel central de la edición de 1929 en la transformación arquitectónica, urbana, empresarial y pictórica de Sevilla en las primeras décadas del siglo XX, aportando así una base sólida para la programación de las actividades conmemorativas que se desplegarán a partir de 2026.

Otra de las iniciativas destacadas por Cuesta fue la búsqueda de un sentimiento de pertenencia y apoyo institucional a través de la firma de múltiples convenios de colaboración. Según puntualizó para Europa Press, están previstos aproximadamente cincuenta acuerdos, de los cuales cerca de una veintena ya cuentan con la aprobación de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento y se firmarán a partir de enero, lo que permitiría la integración de todas las instituciones locales a la conmemoración.

En el marco de la proyección internacional para 2026, Cuesta señaló dos líneas clave: la digitalización y el alcance exterior. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el comisario explicó que se trabaja en la creación de un archivo digital de la Exposición de 1929, reuniendo toda la documentación existente y facilitando el acceso a la información sobre aquel evento histórico. Paralelamente, la estrategia de apertura prevé actividades no solo en Sevilla, sino también en Barcelona, en las capitales de las provincias vecinas y en otras ciudades andaluzas, reforzando así el carácter descentralizado de la conmemoración.

Esta apertura incluye una convocatoria a los países iberoamericanos que participaron en 1929. Cuesta aclaró a Europa Press que “en 2026 vamos a convocar la primera conferencia de embajadores de los países que participaron en la Exposición Iberoamericana de 1929, para contarles el proyecto y trazar con ellos su implicación en la conmemoración”. En ese sentido, se recordó que fueron 19 los países que formaron parte originalmente del evento, con pabellones que aún hoy permanecen como testimonio de su participación. Entre ellos, destacó los casos de Portugal y Brasil, así como la intención de involucrar a naciones que no tuvieron pabellón propio como Angola, ampliando así el enfoque y la representatividad del centenario.

Julio Cuesta enfatizó ante Europa Press la importancia del respaldo institucional recibido, tanto del Ayuntamiento de Sevilla como de la Cámara de Comercio, mencionando que el plan estratégico ha contado con amplia colaboración y que las diferentes fases del proyecto no han afrontado oposiciones significativas. También subrayó la necesidad de incluir a los barrios surgidos en torno a la Exposición de 1929, promoviendo acuerdos de colaboración con asociaciones vecinales para que estas comunidades participen en la definición de actividades y reciban reconocimiento por su origen en esa etapa de crecimiento urbano.

El marco general de la celebración se perfila hacia una apertura internacional sustentada en el trabajo local, el fortalecimiento de los vínculos institucionales y el recuerdo del impacto que la Exposición Iberoamericana tuvo para Sevilla y el conjunto de las relaciones hispanoamericanas. Europa Press detalló que la estrategia evitará dejar fuera a ninguna institución local y buscará ofrecer a los países participantes y sus residentes la posibilidad de formar parte activa del aniversario, reforzando la proyección global del evento un siglo después de su primera edición.