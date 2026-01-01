Autoridades suizas confirman "decenas" de fallecidos en el incendio durante una fiesta de Nochevieja

La identificación de las víctimas permanece pendiente, tanto para ciudadanos suizos como extranjeros, mientras hospitales de la región francófona han alcanzado su máxima capacidad a causa del incendio ocurrido en el bar Le Constellation de Crans-Montana, según informó el medio que cubrió la conferencia de prensa de las autoridades suizas. El comandante de la Policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler, junto al diputado Stéphane Ganzer, ratificaron la existencia de “decenas” de personas presumiblemente fallecidas y cerca de un centenar de heridos, en su mayoría con lesiones graves.

De acuerdo con lo informado por diversos representantes del gobierno y la policía, la emergencia se generó a raíz de una explosión que provocó un incendio de gran intensidad durante una fiesta de Nochevieja. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 1 de enero en el popular local de Crans-Montana, en el cantón suizo de Valais, desencadenando una movilización inmediata y masiva de efectivos policiales, bomberos y equipos de rescate. El medio detalló que la gravedad del incidente llevó al gobierno cantonal a decretar el estado de emergencia regional a partir de las 9:00 horas del mismo día, lo cual facilitó la coordinación y despliegue de recursos extraordinarios para atender tanto a los afectados directos como a la investigación en curso.

Tal como publicó la fuente, parte de los heridos fue trasladada a hospitales fuera del cantón, incluyendo centros especializados en Zúrich, debido a la saturación en los establecimientos médicos de la zona francófona. En relación con el impacto demográfico, la policía y miembros del gobierno afirmaron que entre los muertos y heridos figuran tanto ciudadanos locales como visitantes extranjeros que asistían a las celebraciones de Año Nuevo en la estación de esquí.

Durante la rueda de prensa citada en el reporte, la fiscal general del cantón del Valais, Béatrice Pilloud, desestimó cualquier nexo entre el suceso y acciones terroristas. “No se trata en absoluto de ningún tipo de atentado”, puntualizó, precisando que la Fiscalía ha iniciado una investigación para determinar las causas exactas del siniestro. Añadió que el cantón solicitó el apoyo de territorios vecinos, dirigiendo los esfuerzos tanto a la identificación de fallecidos como a la atención a los sobrevivientes y sus familias. Pilloud afirmó: “Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para esclarecer las circunstancias de esta tragedia”.

El medio consignó que, junto a la labor investigativa, las instituciones sanitarias y de emergencia establecieron protocolos especiales para la recepción de personas con quemaduras en numerosos hospitales, mientras especialistas médicos y autoridades buscan gestionar la crisis derivada por el elevado volumen de víctimas. La declaración de estado de emergencia permitió la rápida puesta en marcha de todas las capacidades operativas y logísticas disponibles en la región, con la colaboración de organismos de distintas jurisdicciones.

A través de un comunicado, el gobierno del Valais confirmó que el detonante del evento fue una explosión, seguida de un “violento incendio” que arrasó el bar, generando consecuencias fatales antes de que los equipos de rescate pudieran evacuar completamente el recinto. Las autoridades reiteraron que aun no disponen de información concluyente sobre la identidad de la totalidad de los fallecidos e hicieron un llamado a las familias para que se comuniquen con los canales oficiales designados.

De acuerdo con las fuentes mencionadas, los trabajos en el sitio de la tragedia continúan, mientras se recopilan pruebas materiales y testimonios de sobrevivientes y testigos para comprender cómo se desencadenó la explosión y el posterior incendio. La situación de emergencia y la afluencia de heridos han puesto a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades locales y nacionales, que insisten en la transparencia y continuidad informativa conforme avance la investigación.

El suceso ha impactado severamente a la comunidad local y también a la industria turística, ya que la estación de esquí de Crans-Montana constituye un destino popular internacionalmente en la temporada invernal, lo cual explica la presencia de un significativo número de extranjeros entre las víctimas. Organismos oficiales repiten que la prioridad inmediata es la estabilización médica de los heridos, el acompañamiento a las familias afectadas y la recolección de hechos que permitan determinar el origen y las circunstancias precisas en que se produjo la tragedia.