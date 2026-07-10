Rudi García: “Muchos consideran que nos van a eliminar, pero confío en nosotros”

Inglewood (EE.UU.), 9 jul (EFE).- Rudi García, seleccionador de Bélgica, reconoció este jueves que España, a la que sus pupilos se enfrentarán este viernes en cuartos de final del Mundial, es una selección “más fuerte” que la suya.

Y admitió que, aunque “muchos consideran” que les “van a eliminar”, él confía en que estarán en semifinales.

“Son unos cuartos de final y España es una de las favoritas a ganar. Sabemos las individualidades y cualidades que tienen como colectivo. Son muy potentes en el control de la posesión y tienen mucha personalidad. No vamos a defender solo, si lo hacemos nos eliminaran. Podemos marcar goles, lo hemos demostrado. Contamos con nuestro propio talento. Muchos nos consideran que nos van a eliminar, pero yo confío mucho en nosotros, en que estaremos en semifinales”, dijo en rueda de prensa.

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“Estamos enfrentándonos a una selección más fuerte que nosotros pero vamos a defendernos con alma, vida y corazón para seguir adelante”, completó.

Bélgica llega a los cuartos de final tras eliminar a una selección de Estados Unidos en un partido marcado por la suspensión de la tarjeta roja a Folarin Balogun para que disputase el encuentro, tras una llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

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“No viviremos una condición más difícil que en octavos. Hace unos días teníamos 12 millones de aficionados y ahora tenemos muchos más”, destacó Rudi García.

Además, el seleccionador de Bélgica ponderó el rol de revulsivo del máximo goleador histórico de Bélgica, Romelu Lukaku, asegurando que influye “medio al rival” cuando sale al campo y desveló que Kevin De Bruyne, quien no pudo jugar ante Estados Unidos por unas molestias, está disponible para el partido ante España.

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“Están todos en buena condición física, menos Amadou Onana, que es una pérdida enorme para nosotros. Tengo dos onces, el que va a empezar el banquillo y el que lo va a terminar. Y tengo un plan”, declaró.