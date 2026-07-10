Lukaku: "No vamos a jugar para perder"

Inglewood (EE.UU.), 9 jul (EFE).- Romelu Lukaku, delantero de la selección de Bélgica, aseguró este jueves que si han llegado hasta los cuartos de final del Mundial 2026 no es para dar por perdido el partido contra España antes de jugarlo, y matizó que están "muy preparados" para hacer frente a La Roja.

"Si hemos llegado a este nivel no vamos a jugar para perder e irnos a casa, se trata de una etapa muy importante, contamos con el talento necesario y tenemos que estar perfectos mañana", indicó el belga en una rueda de prensa previa al encuentro que se disputará este viernes en el Estadio de Los Ángeles.

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Para seguir adelante en el Mundial, Lukaku aseguró que tendrán que hacer frente a un equipo "muy duro y que ha jugado con la misma fórmula desde 2018", con jugadores como Ferrán Torres que "le aportan profundidad".

"España es un equipo muy completo porque están muy fuertes, tienen jugadores muy inteligentes. Por eso tenemos que hacer el partido perfecto", insistió.

Pese a ello, "estamos muy bien preparados y tenemos unos activos para hacerles frente (...) Estamos muy bien, de salud física y mental, para poder encarar este desafío", indicó.

Ante lo que podría ser el último Mundial del belga, dijo que se encuentra en una situación complicada, ya que "ha sido difícil", pero que tuvo una conversación con el entrenador (Rudi García) para saber qué podía ofrecer a los Diablos Rojos.

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"Quiero aportar todo lo posible dentro y fuera de la cancha. Puedo repercutir en la cancha, aliviar las frustaciones, se trata del colectivo de la selección", añadió.

Para Lukaku, no se trata de lo que él quiera, sino de lo que la selección necesita. "Ha sido la fuente motivación a lo largo de los últimos años, pienso primero en la selección y luego en mí", admitió.