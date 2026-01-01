Amelia Bono y Alejandro Reina despiden el año compartiendo lo que les unió... el deporte

Tras haber realizado juntos el recorrido de la maratón de Nueva York semanas atrás, Amelia Bono y Alejandro Reina eligieron otra cita vinculada al deporte para finalizar el año en compañía, participando en la XIV edición de la carrera San Silvestre de Las Rozas. Según publicó el medio de comunicación, la empresaria y el entrenador personal compartieron esta actividad junto a un grupo de amigos, mostrando una vez más su afinidad y la consolidación de una etapa marcada por la felicidad y nuevos retos personales.

Tal como informó el medio original, la relación entre Bono y Reina se hizo pública apenas unas semanas antes, cuando fue la propia Amelia quien compartió a través de sus redes sociales la noticia de su nueva pareja. En sus palabras, recogidas por el medio, expresó: “Hay una persona especial en mi vida. No voy a hacer discursos eternos, solo decir que me hace bien y que estamos muy felices”, escribiendo en diciembre al dar a conocer la noticia en Instagram, plataforma a la que recurrió también para mostrar momentos de la carrera en Las Rozas.

Según detalló el medio, la empresaria culminó un año durante el cual celebró su soltería en compañía de familiares y amigos. Hacia finales del año, comenzó una nueva relación sentimental junto a Alejandro Reina, quien además de su entrenador personal, comparte con ella la afición por el deporte. El medio consignó que ambos buscaron pasar desapercibidos entre los numerosos participantes inscritos en la prueba de 10 kilómetros, pero su complicidad y el ambiente de cercanía entre ambos fueron evidentes durante la jornada.

La cita deportiva celebrada en Las Rozas resultó ser una oportunidad para que Bono y Reina compartieran públicamente uno de los aspectos que los unen. La hija de José Bono acabó el año mostrándose entusiasta ante nuevos proyectos y desafíos, tanto personales como deportivos, en un entorno de entusiasmo junto a su nueva pareja y el círculo de amistades que los acompañó durante la competición.

Por otra parte, según reportó el mismo medio, Amelia Bono mantiene una relación cordial con su ex esposo, Manuel Martos, en la que ambos colaboran por el bienestar de los cuatro hijos en común. Esta visión familiar continúa siendo parte de la vida de Bono, quien alterna su faceta de empresaria con la implicación activa en nuevos retos deportivos y personales.

El medio original destacó la energía y la satisfacción reflejadas por la pareja a lo largo de la jornada deportiva, subrayando que el deporte sigue ocupando un lugar central en su día a día. La participación en la San Silvestre, junto a la reciente experiencia en la maratón de Nueva York, marcó un cierre de año en el que ambas actividades funcionaron como punto de encuentro para fortalecer su vínculo. Según consigna el medio, la pareja y sus amigos celebraron el evento mostrando afecto y alegría, elementos que acompañaron la despedida del año y la apertura a nuevas posibilidades en el calendario siguiente.