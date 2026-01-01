Al menos siete migrantes muertos al naufragar una embarcación frente a las costas de Gambia

Entre las personas rescatadas tras el naufragio de una embarcación cerca de Jinack, en la región Banco Norte de Gambia, varias se encuentran en estado crítico y reciben atención médica urgente, mientras las autoridades mantienen labores de búsqueda de desaparecidos. Así lo reportó el Ministerio de Defensa gambiano, que al cierre del balance confirmaba al menos siete fallecidos y un considerable número de desaparecidos, según informó el medio que accedió a la información oficial.

Según detalló el Ministerio de Defensa de Gambia a través de un comunicado al que accedió el medio citado, el suceso tuvo lugar durante la medianoche del 31 de diciembre, cuando la embarcación que transportaba a más de 200 personas encalló en un banco de arena en las proximidades de Jinack. Tras recibir la alerta de emergencia, el buque patrullero GNS Jambarr se dirigió al área del incidente, donde desplegó labores de búsqueda, rescate y recuperación de víctimas en coordinación con diversas agencias de seguridad y respuesta a emergencias.

El mismo comunicado ministerial precisó que, además del patrullero GNS Jambarr, se movilizaron tres lanchas rápidas navales y una patrullera costera, a las que se sumó como apoyo una canoa pesquera local cuyo personal ofreció voluntariamente su colaboración en los esfuerzos de rescate. Las operaciones se extendieron desde la madrugada y continúan en desarrollo, a fin de localizar a posibles desaparecidos.

Hasta el momento, las autoridades lograron rescatar a 96 personas. De ellas, 39 permanecen internadas en el principal hospital de Banjul, la capital, en tanto que otras 56 reciben tratamiento en la Base Naval. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Defensa y recogida por el medio citado, al menos diez de los hospitalizados presentan estado crítico y requieren cuidados intensivos.

El Gobierno activó el Plan Nacional de Respuesta de Emergencias ante la magnitud del incidente, lo que ha permitido desplegar todos los recursos estatales disponibles en las tareas de búsqueda y rescate. Según publicó el mencionado medio, las labores se han intensificado en las últimas horas, ya que la cifra de personas desaparecidas podría aumentar con el paso del tiempo.

Las autoridades también trabajan para determinar la nacionalidad e identidad de quienes viajaban en la embarcación, cuyos detalles aún no se conocen en profundidad. Esta tarea forma parte de las pesquisas posteriores al rescate, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Defensa a través de sus canales oficiales y reproducido por el citado medio.

El Gobierno de Gambia manifestó sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas mortales. El comunicado oficial también reiteró el compromiso del país de enfrentar y prevenir la migración irregular, eje central de la política migratoria en ese país africano, sobre todo a raíz de tragedias como la ocurrida en las últimas horas, consignó el medio que sigue cubriendo el incidente.