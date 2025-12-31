Rituales de Nochevieja para empezar el año con buen pie

Colocar un anillo de oro dentro de la copa antes del brindis se ha convertido en uno de los rituales preferidos por quienes buscan atraer estabilidad económica al comenzar un nuevo año. Esta costumbre, junto a otras prácticas simbólicas, marcan la tradición de la Nochevieja en diversos hogares y forman parte de las múltiples formas en que las personas buscan dar sentido, esperanza y fortuna al inicio de un nuevo ciclo. Según informó El País, estos gestos no solo reflejan supersticiones arraigadas, sino que también ofrecen un momento para la reflexión personal mientras se despide diciembre.

Tal como publicó el medio, la celebración de la última noche del año va mucho más allá de la cena o el habitual brindis. En muchas culturas, la sucesión de pequeños rituales y supersticiones se convierte en un catálogo de acciones cuyo propósito es atraer fortuna, amor o abundancia en los próximos meses. Uno de los fenómenos más extendidos es el consumo de doce uvas: una por cada campanada que anuncia la llegada del año nuevo y, en muchos casos, acompañada de un deseo efímero, pronunciado al ritmo del reloj. De acuerdo con El País, muchas personas realizan estos deseos con la esperanza de orientar sus deseos y voluntades para los meses que siguen.

Otra de las costumbres señaladas por el medio reside en la elección de la ropa interior roja, utilizada la noche del 31 de diciembre como una especie de talismán relacionado con el amor, la energía y la pasión. Gran cantidad de participantes optan por estrenar esta prenda en esa fecha, convencidos de su valor como amuleto.

El País también detalló que la iluminación tiene un protagonismo especial al encenderse velas de colores específicos antes de la medianoche. Los colores poseen significados asociados: el dorado sugiere prosperidad, el blanco representa paz, y el verde se vincula a la buena salud. Estas velas, encendidas con intención, buscan marcar el inicio de un año positivo y pleno, actuando como un acto simbólico para “iluminar” el futuro inmediato.

Más allá de estas prácticas recurrentes, las acciones en movimiento ganan adeptos cada año. Según consignó El País, existen personas que unen la llegada del año nuevo con gestos como dar una vuelta a la manzana con una maleta como señal de deseo de viajes o aventuras en el ciclo entrante. Entre las prácticas populares, algunos queman en papel aquello que desean superar o dejar atrás durante la noche de Nochevieja, interpretando este acto como una forma de soltar lastre emocional o experiencias negativas vividas. La moneda en el zapato es otro elemento frecuentemente mencionado por el medio: quienes la adoptan esperan con ella invitar a la prosperidad y flexibilidad financiera.

El medio informó que, independientemente del nivel de creencia personal en la efectividad de estos rituales, la sociedad comparte la costumbre de aprovechar la transición de un año a otro para hacer una pausa, evaluar lo vivido y recibir con buenos deseos y renovada esperanza lo que está por llegar. Estos actos ritualizados, aunque simples o fugaces, continúan reuniendo a familias y grupos de amigos alrededor de la mesa, promoviendo gestos que aportan sentido y celebración a la llegada de un nuevo ciclo, de acuerdo con los reportes publicados por El País.