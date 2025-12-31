Muere un joven de 22 años en un choque entre una moto y un coche en Valencia

El menor de doce años que resultó politraumatizado tras el accidente fue trasladado al Hospital Clínico de Valencia, mientras que otras personas afectadas recibieron atención médica en el lugar y recibieron el alta en el sitio, según informó el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Comunidad Valenciana. El incidente ocurrió este miércoles en la carretera CV-315, en las proximidades del desvío hacia Carpesa, donde un joven de 22 años perdió la vida tras una colisión entre una motocicleta y un automóvil.

De acuerdo con el CICU, los servicios de emergencia movilizaron rápidamente dos unidades del Servicio de Asistencia Médica de Urgencia (SAMU) y una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) al tramo afectado de la vía, donde encontraron a varias personas heridas, entre ellas el joven motorista. El personal sanitario llevó a cabo maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar al joven de 22 años, sin obtener respuesta efectiva, por lo que finalmente certificaron su fallecimiento en el lugar de los hechos, detalló el CICU.

El menor atendido presentaba múltiples lesiones por el impacto y fue evacuado de inmediato a un centro hospitalario en Valencia para recibir tratamiento especializado. El CICU añadió que, tras valorar al resto de las personas involucradas en la colisión, los heridos fueron dados de alta en el lugar, sin requerimiento de traslado adicional.

El accidente generó una movilización de recursos sanitarios y policiales para garantizar la atención a las víctimas y restablecer la normalidad del tráfico en el tramo afectado de la CV-315. El medio local relató que las causas exactas del siniestro están bajo investigación, incluyendo las circunstancias en las que se produjo el choque entre la moto y el coche en una vía que conecta Valencia con la pedanía de Carpesa.

Durante las labores de emergencia, los equipos médicos priorizaron el soporte avanzado de vida al joven motorista, al tiempo que evaluaban y clasificaban la gravedad de los otros implicados en el accidente. La rápida respuesta de las distintas unidades desplazadas permitió atender a todas las personas afectadas, aunque el fallecimiento del joven de 22 años no pudo evitarse, reportó el CICU.

Las autoridades pusieron en marcha los protocolos de atención y coordinación habitual tras accidentes graves de tráfico, gestionando tanto la atención sanitaria como la investigación judicial y técnica correspondiente, en busca de esclarecimiento sobre la responsabilidad y las causas del choque. El incidente generó atención pública en la zona debido al despliegue de servicios de emergencia y la interrupción puntual en la circulación.

Finalmente, detalló el CICU, la colisión en la CV-315, además de causar la muerte del joven de 22 años y dejar a un menor en estado serio, concluyó con la estabilización en el lugar de otras personas que no requirieron traslado hospitalario, lo que limitó el alcance de las consecuencias materiales y personales del accidente.