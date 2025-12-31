Lothar Matthaus apuesta por España como campeona del Mundial 2026

La posibilidad de que jugadores como Florian Wirtz, Jamal Musiala o Nick Woltemade alcancen un nivel superior durante el Mundial 2026 podría cambiar el desempeño de la selección alemana en el torneo, según el análisis de Lothar Matthäus. Al presentar su pronóstico en el semanario 'Sport Bild', el excapitán germano señaló que, aunque sueña con que Alemania repita el triunfo de 1990, considera más probable que España se consagre campeona en la cita mundialista que organizarán Canadá, México y Estados Unidos. Según detalló el semanario, Matthäus ve en el equipo dirigido por Luis de la Fuente al próximo ganador del torneo más importante del fútbol internacional.

El medio 'Sport Bild' recogió las declaraciones de Matthäus, quien auguró que Alemania no superará la semifinal, donde volvería a encontrarse con España, recordando la eliminación en cuartos de final ante el equipo ibérico durante la última Eurocopa 2024. Según el pronóstico expuesto en la publicación, este posible cruce en la penúltima ronda dejaría fuera a los alemanes tras una prórroga, con un marcador de 3-2 a favor de los españoles. El exinternacional evaluó que alcanzar esa instancia sería un logro significativo para el conjunto germano, y expresó: “Alemania podría darse por satisfecha con el resultado. Tal y como están las cosas hoy, llegar a semifinales sería un éxito”.

La predicción de Matthäus en 'Sport Bild' sobre el camino alemán hacia las semifinales incluyó resultados detallados para la fase de grupos: una contundente victoria por 7-0 ante Curazao, un triunfo ajustado de 2-1 frente a Costa de Marfil y un empate 2-2 contra Ecuador. Posteriormente, en la fase eliminatoria, estimó una victoria por 2-0 frente a Escocia, un apretado 3-2 en tiempo suplementario ante Noruega y, en cuartos, un triunfo por 2-1 sobre Marruecos, lo que permitiría a Alemania disputar la semifinal contra España.

De acuerdo con 'Sport Bild', Matthäus prevé que Alemania, tras la derrota ante España, dispute el partido por el tercer puesto frente a la actual campeona del mundo, Argentina, obteniendo una victoria por 2-1. El excapitán germano destacó en sus declaraciones que este tipo de apuestas deben interpretarse como una forma de entretenimiento, ya que en los partidos de eliminación directa suelen influir detalles mínimos que pueden definir al equipo ganador.

A lo largo del juego de pronósticos presentado en el semanario, el exinternacional compartió su opinión sobre los equipos favoritos al título. Afirmó: “Considero que Inglaterra y España, que creo que llegarán a la final, son las favoritas absolutas”, según reprodujo 'Sport Bild'. Para la final, prevé un enfrentamiento disputado entre la selección inglesa y el equipo español, inclinandose por una victoria de España por 2-1.

Matthäus también mencionó la posibilidad de que los jugadores jóvenes del combinado alemán adquieran experiencia y progresen durante el transcurso del torneo, matizando así su pronóstico y dejando abierta la puerta a una mayor evolución del equipo. “Una cosa está clara: como capitán de los campeones del mundo de 1990, nada me gustaría más que volver a ganar el Mundial”, expresó el exjugador, según recogió 'Sport Bild'. Sin embargo, insistió en que los “pequeños detalles” serán determinantes en las eliminatorias, lo que hace que cualquier predicción esté sujeta a cambios imprevistos a medida que avance la competencia.

El análisis y las apuestas de Lothar Matthäus forman parte de una sección especial de 'Sport Bild', donde diferentes expertos y exjugadores comparten pronósticos y escenarios posibles para el Mundial 2026. La opinión del exinternacional se suma al debate sobre el potencial de las principales selecciones europeas y sudamericanas en la máxima competición internacional, con especial énfasis en la posible hegemonía de España e Inglaterra, y la capacidad de Alemania para superar las expectativas según la evolución de sus futbolistas destacados.