Libia llama a consultas a su embajador en Pakistán por el acercamiento entre Islamabad y el mariscal Haftar

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Libia sostuvo una reunión con el embajador Muammar Abdul Mottalib para analizar las relaciones diplomáticas con Pakistán, en respuesta a los recientes contactos entre altos mandos paquistaníes y la facción liderada por Jalifa Haftar, según informó el portal 'Libya Observer'. Al término de este encuentro, el Ejecutivo libio decidió llamar a consultas a Abdul Mottalib, intensificando así la revisión de los vínculos bilaterales tras la visita oficial de la cúpula militar paquistaní a la región oriental libia.

De acuerdo con 'Libya Observer', esta decisión siguió al viaje realizado por el general Asim Munir, jefe del Ejército paquistaní, que el pasado 17 de diciembre acudió a Bengasi. Allí, Munir mantuvo una reunión con el mariscal Jalifa Haftar, figura principal de la administración que gobierna el este del país, consolidando una línea de cooperación en defensa entre Pakistán y la facción de Haftar. El Ejército paquistaní, por su parte, reportó en su momento que el propósito de este encuentro radicaba en fortalecer los lazos y explorar áreas de colaboración en materia de seguridad y defensa.

Según publicó 'Libya Observer', el Ministerio de Exteriores libio expresó públicamente su inquietud por este acercamiento, al considerarlo un riesgo para la posición oficial del Gobierno reconocido internacionalmente, establecido en Trípoli bajo el liderazgo del primer ministro Abdulhamid Dbeibé. El comunicado difundido por las autoridades explicó que la llamada a consultas del embajador busca clarificar la postura de Islamabad ante la administración paralela representada por Haftar y el Parlamento de Tobruk.

Libia continúa dividida desde hace años entre dos administraciones rivales: una central en Trípoli, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas y encabezada por Dbeibé, y otra establecida en el este, bajo el control del Parlamento de Tobruk y del propio Haftar. Según detalló 'Libya Observer', la visita de Asim Munir al este libio y sus conversaciones con Haftar han despertado alertas diplomáticas sobre un posible cambio en el equilibrio de apoyos internacionales en el país norafricano.

El medio también consignó que el Gobierno libio considera cualquier intento de cooperación oficial extranjera con instituciones que no representen a la administración avalada por la ONU como una acción que puede agravar la división política y la fragmentación institucional. Pakistán, hasta la fecha, había mantenido relaciones con el Gobierno de Trípoli, alineándose con la política de reconocimiento internacional, de acuerdo con información difundida por 'Libya Observer'. El reciente encuentro en Bengasi, no obstante, introduce un matiz en la postura de Islamabad.

Según el comunicado emitido y recogido por 'Libya Observer', el Ministerio de Exteriores libio mantiene que la revisión de las relaciones diplomáticas incluye la evaluación de todos los acuerdos y canales de comunicación con Pakistán, hasta recibir aclaraciones oficiales sobre el propósito y las implicaciones de la visita de Munir. La autoridad diplomática también señaló que toda cooperación bilateral debe canalizarse a través de las instituciones nacionales reconocidas por la comunidad internacional, reiterando el rechazo a cualquier contacto unilateral con actores políticos o militares externos al acuerdo de reconciliación nacional.

El caso refuerza la complejidad de la situación en Libia, donde continúan presentes tensiones significativas entre los distintos polos de poder. Según detalló 'Libya Observer', la decisión de llamar a consultas al embajador marca un nuevo episodio en el delicado entramado diplomático en torno al país y sus fracturas internas, poniendo en relieve el impacto de los alineamientos internacionales sobre la estabilidad regional.