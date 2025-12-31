La ONU ve "escandalosa" la revocación de Israel a las operaciones de las ONG en Gaza

El Parlamento de Israel avaló recientemente una iniciativa que obliga a cortar los servicios de agua y electricidad a instalaciones gestionadas por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), limitando además sus comunicaciones y servicios bancarios o financieros, según informó The Times of Israel. Este avance legislativo se suma a la decisión del Gobierno israelí de revocar los permisos de operación a 37 organizaciones no gubernamentales que asistían a la población de la Franja de Gaza, acentuando las restricciones contra la labor humanitaria en el enclave y alarmando a la comunidad internacional.

De acuerdo con la cobertura difundida por The Times of Israel, el alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, se refirió a la medida adoptada por Israel como "escandalosa" y alertó sobre el agravamiento de la crisis humanitaria producto de estas decisiones. Turk señaló que esta última acción se suma a una serie de restricciones impuestas al acceso humanitario, incluyendo la anterior prohibición a la UNRWA y agresiones dirigidas contra organizaciones no gubernamentales tanto israelíes como palestinas, así como a las dificultades operativas que enfrentan las propias Naciones Unidas y otras entidades de auxilio.

Turk hizo hincapié en la obligación de Israel, conforme al derecho internacional, de garantizar el flujo de suministros fundamentales para la vida cotidiana en Gaza, facilitando el ingreso y distribución de ayuda humanitaria. Subrayó que la suspensión de operaciones de las ONGs y los obstáculos al trabajo de la UNRWA solo contribuyen a incrementar el sufrimiento de la población gazatí, que, según sus palabras, ya enfrenta una situación insostenible. El alto comisionado solicitó una reacción "urgente" de la comunidad internacional para exigir a Israel la restauración inmediata del libre acceso humanitario.

La resolución en el Parlamento israelí fue aprobada con 59 votos a favor frente a siete en contra e instruye a los proveedores nacionales a interrumpir el suministro a las instalaciones de la UNRWA. Lo dispuesto incluye no solo el corte de energía eléctrica y agua, sino que también obliga a bloquear las capacidades de comunicación y financieras de la agencia, restringiendo gravemente su funcionamiento en el enclave, consignó The Times of Israel.

En cuanto a las reacciones desde el ámbito palestino, el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina emitió un comunicado en el que denuncia la reciente orden de revocación de permisos a las ONG como una medida "arbitraria" instaurada con el fin de eliminar la presencia de "testigos" que puedan denunciar posibles violaciones al derecho internacional. El Ministerio sostuvo que las organizaciones afectadas han representado un canal esencial de auxilio humanitario, así como de atención sanitaria y ambiental para la población, con una función especialmente relevante en la Franja de Gaza ante el contexto actual de conflicto y escasez.

En su pronunciamiento, la Autoridad Palestina aseguró que la población gazatí enfrenta una situación crítica, describiendo el contexto como marcado por genocidio y hambruna, elementos que, según el comunicado, Israel habría utilizado como herramientas en la guerra. El texto remarca que la labor de las ONG resulta fundamental para mitigar el impacto del conflicto y facilitar la sobrevivencia de la población civil.

The Times of Israel resaltó que la ONU y agencias internacionales reiteraron la importancia de mantener abiertas las rutas de asistencia humanitaria y subrayaron que la exclusión de las ONG y la UNRWA amplifica los retos para atender necesidades esenciales de la población. La medida israelí se produce mientras se agravan las dificultades logísticas y de acceso ya existentes, situación que limita aún más el margen de actuación de los organismos humanitarios.

De acuerdo con The Times of Israel, las restricciones recientes refuerzan la preocupación de parte de organismos internacionales y autoridades de defensa de los derechos humanos respecto a las condiciones de vida y las posibilidades de recuperación en Gaza. El llamado de Turk a la comunidad internacional busca movilizar apoyo diplomático y presionar a Israel para revertir estas decisiones, permitiendo la reanudación de las operaciones humanitarias y la provisión de bienes esenciales.