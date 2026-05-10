Telefónica afronta resultados tras su nueva estratégica y vender casi toda Hispanoamérica

Madrid, 10 may (EFECOM).- Telefónica desvelará este jueves los resultados de enero a marzo de 2026, los primeros que presenta al mercado tras lanzar su nuevo plan estratégico "Transformar y Crecer" y después de culminar prácticamente su salida de toda Hispanoamérica, salvo Venezuela.

Las cuentas estarán condicionadas por el cambio de perímetro derivado de las desinversiones realizadas en Hispanoamérica, especialmente por la venta en este primer trimestre del año de su filial en Chile, cerrada el pasado 10 de febrero por hasta 1.365 millones de dólares (1.158 millones de euros al cambio actual).

PUBLICIDAD

En concreto, el precio de venta se compone de un importe fijo de 1.215 millones de dólares (1.030 millones de euros) y un pago adicional de 150 millones de dólares (128 millones de euros) condicionado a determinados hitos del mercado chileno de telecomunicaciones.

Los resultados de este trimestre del año deberán "leerse con cuidado", ya que parte de la evolución con respecto al año pasado responderá al cambio de perímetro y no solo al comportamiento recurrente del negocio, según ha apuntado a EFE el analista de iBroker Antonio Castelo.

PUBLICIDAD

Estos resultados se comparan además con un primer trimestre de 2025 ya condicionado por las desinversiones en Hispanoamérica, especialmente las ventas de Argentina y Perú, que tuvieron un impacto negativo por minusvalías de unos 1.700 millones de euros. En concreto, la salida de Argentina supuso un impacto de 1.200 millones y la de Perú, de otros 500 millones.

Como consecuencia, Telefónica registró entre enero y marzo de 2025 unas pérdidas de 1.304 millones de euros.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, el mercado estará pendiente de la confirmación de la hoja de ruta presentada por la compañía de telecomunicaciones, que prevé crecer este año entre un 1,5 % y un 2,5 % tanto en ingresos como en EBITDA ajustado, además de mejorar el flujo de caja operativo y mantener disciplina inversora, ha afirmado.

"Este será, en realidad, el principal examen", ha afirmado Castelo.

PUBLICIDAD

Lo "más relevante" para analistas e inversores será comprobar si los negocios principales mantienen el tono con el que cerraron 2025, ejercicio en el que Telefónica logró crecimiento orgánico, mejora del EBITDA ajustado, avance del flujo de caja y reducción de deuda, en paralelo al proceso de simplificación del grupo.

En España, el foco estará en la capacidad de sostener ingresos y márgenes en un entorno muy competitivo; en Brasil, en comprobar si se mantiene el crecimiento rentable; y en Alemania y Reino Unido, en si la presión comercial continúa bajo control.

PUBLICIDAD

También será relevante la evolución del flujo de caja, en un contexto en el que Telefónica busca reforzar este indicador y seguir reduciendo deuda, ha defendido Castelo.

El mercado seguirá además atento a posibles procesos de consolidación en el sector, una posibilidad que la compañía no descarta. De hecho, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, llegó a señalar que el grupo podría incluso plantearse una ampliación de capital si ello permitiera acometer una operación con impacto positivo.

PUBLICIDAD

Además, Telefónica ha anunciado en su junta de accionistas una mayor presencia en el sector de defensa, sobre la que el mercado también está pendiente.

Justo después de cerrar el primer trimestre, Telefónica culminó además la venta de su filial en México a Mexico Infrastructure Partners (MIP), un consorcio liderado por Oxio y Newfoundland Capital Management, por 450 millones de dólares (382 millones de euros).

PUBLICIDAD

Desde entonces, únicamente le queda Venezuela, un activo que también prevé vender, según ha adelantado su presidente.

Belén Molleda

PUBLICIDAD