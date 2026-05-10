Fundación Lealtad recuerda que la X solidaria permitió recaudar más de 567 millones de euros en 2025 para ONG

Fundación Lealtad ha recordado que marcar la casilla 106 de la Declaración de la Renta destinada a fines sociales (conocida como 'X solidaria) permitió recaudar más de 567 millones de euros en 2025 para proyectos sociales.

Así lo indica la fundación en una entrada de su blog sobre cómo los contribuyentes pueden decidir el destino de una parte de sus impuestos marcando la casilla de fines sociales, en el marco de la campaña de la Renta 2026.

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Entre otros proyectos realizados por las ONG gracias a la recaudación de esta 'X solidaria', la fundación destaca, entre otros, programas de atención a personas con discapacidad, de empleo para colectivos en riesgo de exclusión, de apoyo a la familia, así como programas dirigidos a los mayores, las mujeres o los jóvenes, tanto en España como en proyectos de cooperación al desarrollo.

Asimismo, recuerda que los contribuyentes pueden marcar la casilla 105, la de la Iglesia católica, con la que recaudó 429 millones de euros en 2025.

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"A través de estas dos opciones, independientes y compatibles entre sí, podemos decidir el destino que tendrá una parte de la cuota íntegra de nuestro Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)", subraya, al tiempo que informa que si no se marca ninguna de ellas "esa parte de la cuota íntegra se asignará a los Presupuestos Generales del Estado".