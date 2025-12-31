Kylian Mbappé sufre un esguince en la rodilla izquierda y es baja casi segura para la Supercopa

El delantero Kylian Mbappé, quien ha sumado 29 goles en 24 encuentros durante lo que va de la temporada y ha tenido una participación determinante en el rendimiento ofensivo del Real Madrid, no jugará el próximo partido contra el Real Betis por una lesión en la rodilla izquierda. Esta situación, según detalló el comunicado médico emitido por el club, pone en duda su presencia en la Supercopa de España, donde el equipo blanco disputará la semifinal ante el Atlético de Madrid el 8 de enero. Según informó el Real Madrid a través de su comunicado oficial, las pruebas médicas confirmaron un esguince en la rodilla izquierda del futbolista francés.

El club resaltó que tras las pruebas realizadas a Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se diagnosticó un esguince en su rodilla izquierda. Tal como publicó el comunicado, la magnitud de la lesión convierte en muy probable la ausencia del atacante en el enfrentamiento pendiente ante el Real Betis, correspondiente a la liga, y convierte su participación en la próxima edición de la Supercopa de España en una seria incógnita.

El Real Madrid ha enfrentado múltiples situaciones complicadas por lesiones a lo largo de la temporada y la baja de Mbappé se suma a las ausencias ya conocidas de Éder Militao y Trent Alexander-Arnold. Estas ausencias plantean desafíos adicionales para la plantilla. La noticia representa una complicación para Xabi Alonso, quien ha contado con el delantero galo como pieza fundamental del ataque madridista en las últimas jornadas, ya que Mbappé ha sido responsable de más del 50 por ciento de los goles marcados por el equipo en Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones, según consignó el propio club.

Tal como reportó el Real Madrid, la ausencia de Mbappé para el duelo de este domingo ante el conjunto verdiblanco obliga a buscar alternativas ofensivas ante uno de los compromisos importantes en el calendario liguero. Además, la posible baja del atacante para la semifinal de la Supercopa exige al cuerpo técnico ajustes en la estrategia para el encuentro programado frente al Atlético de Madrid, donde la victoria es imprescindible para acceder a la final del torneo español.

El comunicado médico del club no especificó plazos exactos de recuperación para el francés, hecho que, según informó el propio Real Madrid, incrementa la incertidumbre sobre su retorno a la competición. En la nota difundida, el Real Madrid manifestó: “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda”.

Mbappé, quien llegó a la plantilla para convertirse en referente del ataque, ha sostenido una racha goleadora determinante que ha mantenido al Real Madrid en la disputa de los primeros puestos en todas las competiciones. El diagnóstico actual y la situación de bajas en la plantilla aumentan la presión sobre otros jugadores para cubrir el vacío ofensivo. Según el propio club, hasta el momento se han marcado 52 goles entre los tres torneos principales, siendo Mbappé el autor de más de la mitad de ese registro. La dificultad de suplir su aportación coloca al cuerpo técnico ante una reestructuración improvisada del sistema de juego.

De acuerdo con el comunicado publicado por el Real Madrid, Éder Militao y Trent Alexander-Arnold también permanecen fuera de la convocatoria, complicando el armado defensivo y el equilibrio en las líneas. Esta triple baja coincide con el inicio de un tramo exigente de la temporada, lo que obliga al club a ajustar la planificación prevista para los primeros meses del año.

La evolución de la lesión de Mbappé y los reportes del equipo médico se mantienen como aspectos determinantes para definir la lista definitiva de convocados para las próximas citas. A la espera de nueva información oficial, la plantilla madridista afronta un comienzo de año marcado por la incertidumbre y la reconfiguración obligada de su esquema táctico y deportivo.