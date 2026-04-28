El líder republicano en la Cámara de Representantes modifica el proyecto de ley para reabrir Seguridad Nacional

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ha asegurado este lunes disponer de una versión "modificada" del proyecto de ley bipartidista del Senado para financiar la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), al que ha atribuido un lenguaje "problemático", si bien una alteración del mismo obligaría a devolver el texto a la Cámara Alta.

"Tenemos una versión modificada que creo que será mucho mejor para ambas cámaras. No cambia la mayor parte del contenido, pero garantiza que no dejaremos desamparadas a dos de las principales agencias del DHS", ha asegurado Johnson, aquejando "cierto lenguaje problemático porque se redactó de forma descuidada", según las declaraciones recogidas por el portal de noticias The Hill.

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Si bien el líder de la Cámara de Representantes no ha nombrado específicamente a las entidades a las que no quiere dejar "desamparadas", ha colocado como prioridad el "asegurar que se cumpla la ley de inmigración y que la frontera sea segura".

De este modo, el segundo en la línea de sucesión presidencial podría estar aludiendo al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) --de la que forma parte la Patrulla Fronteriza--. Estas agencias han sido foco de debate desde que la Admnistración de Donald Trump iniciara sus operativos antimigratorios en diferentes partes del país, especialmente tras el despliegue en el estado de Minnesota, donde dos ciudadanos estadounidenses murieron a tiros a manos de agentes federales.

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Ha sido en este contexto en el que el Partido Demócrata --al que Johnson ha acusado de "no querer participar" en el cumplimiento de la ley de inmigración y en la seguridad fronteriza-- ha exigido reformas en el Departamento de Seguridad Nacional, dando pie a un prolongado debate que ha llevado a la cartera a un cierre de récord que ya se extiende por más de dos meses.

Precisamente, poner fin a este cierre ha sido casi desde su mismo inicio uno de los principales objetivos a nivel nacional del propio Trump. De hecho, en claro contraste con las declaraciones de Johnson, el inquilino de la Casa Blanca ha instado unas horas antes a los republicanos de la Cámara de Representantes a "unirse y aprobar el mismo plan (del Senado) para que el proyecto de ley salga adelante".

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"He solicitado que el proyecto de ley final esté en mi escritorio para el 1 de junio, y podemos cumplir con ese plazo si nos atenemos al plan, con rapidez y concentración", ha agregado antes de hacer un llamamiento a "cuidar" a los "valiosos agentes del orden".