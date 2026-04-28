Agencias

El brent sube el 1 % y supera los 109 dólares mientras el estrecho de Ormuz sigue cerrado

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Madrid, 28 abr (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en junio sube de nuevo este martes, el 1,14 %, y supera los 109 dólares en el mercado de futuros de Londres, mientras las negociaciones entre Estados Unidos e Irán siguen estancadas y el estrecho de Ormuz cerrado.

A las 7 horas de este martes, el brent, el crudo de referencia de Europa, avanza ese 1,14 %, hasta los 109,45 dólares el barril y mantiene la tendencia alcista que inició la semana pasada ante la falta de avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el sábado que Irán ha presentado una nueva oferta de negociación, aunque advirtió de que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo.

Irán ha denunciado que EE.UU. está actuando como "piratas" y "terroristas" con el bloqueo naval ordenado por Trump.

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Asimismo, criticó que ha impulsado un bloqueo marítimo y ha "llevado a cabo acciones ilegales", incluyendo la incautación de buques mercantes iraníes en aguas internacionales y la detención de la tripulación.

Este fin de semana el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, abandonó Pakistán sin mostrar intención de conversar con Washington, que canceló a su vez el viaje a Islamabad de los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Al igual que el brent, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), de referencia en EE.UU., sube este martes, el 1,47 %, hasta los 97,79 dólares el barril. EFE

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