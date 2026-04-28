Delcy Rodríguez vuelve a Venezuela tras su segunda visita oficial a Barbados

Redacción América, 27 abr (EFE).— La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes su regreso a Venezuela a través de un mensaje en X, en el que destacó los resultados de su visita oficial a Barbados y abogó por la integración regional como vía para generar empleo y desarrollo.

"De regreso a Venezuela, muy content@s con los resultados de nuestra agenda de trabajo en Barbados; convencid@s de que la cooperación internacional es fundamental para abrir oportunidades a nuestra juventud, generar empleos e impulsar el desarrollo productivo del país", escribió la mandataria en la red social.

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Durante la visita, Rodríguez acordó con la primera ministra barbadense, Mia Mottley, trabajar conjuntamente en energía, producción de alimentos y turismo, e invitó a Barbados a invertir en el sector petrolero venezolano.

La escala en Barbados es el segundo viaje al extranjero de Rodríguez desde que asumió la presidencia encargada el 5 de enero, luego de una primera visita a Granada el 9 de abril.

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Ambos desplazamientos se produjeron tras el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra ella el pasado 1 de abril.

Barbados tiene un peso en la diplomacia venezolana reciente: en 2023 fue sede de las conversaciones entre el chavismo y la oposición que derivaron en un acuerdo de garantías electorales para los comicios presidenciales de julio de 2024, y ese mismo año ambos países firmaron un memorando de entendimiento de cooperación bilateral. EFE

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