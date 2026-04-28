La fiscal general de Washington ve "un caso sólido" en la acusación contra el tirador de la Cena de Corresponsales

La fiscal general de Washington DC, Jeanine Pirro, ha destacado este lunes que las autoridades estadounidenses tienen "un caso sólido" contra el sospechoso acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump, alegando poder "rastrear todo lo que hizo" y disponer de pruebas de su planificación e intención.

"Tenemos un caso sólido", ha señalado Pirro en una entrevista con la cadena conservadora Fox News en la que ha señalado que los investigadores ya han identificado un manifiesto y declaraciones claras de intención. "Está muy claro cuál era su intención: matar al presidente", ha aseverado.

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La fiscal, que ha reconocido que la investigación aún se encuentra en sus primeras etapas y que las autoridades trabajan para reconstruir la huella digital del sospechoso y determinar si hubo otras personas involucradas. No obstante, ha incidido en que "todo lo que hizo, lo que dijo, las armas que llevó consigo al cruzar las fronteras estatales" refuerzan que se trata de "un caso sólido".

"Podremos rastrear todo lo que hizo", ha subrayado antes de avanzar posibles cargos adicionales a medida que se descubran más pruebas. "Esto es solo el comienzo", ha advertido, señalando que el sospechoso se enfrenta a la posibilidad de cadena perpetua mientras las autoridades continúan reuniendo pruebas.

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Sus declaraciones han tenido lugar poco después de que la Fiscalía de Estados Unidos haya acusado formalmente a Cole Allen, profesor californiano de 31 años, de tres delitos: "Intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos, punible con cadena perpetua; transporte interestatal de un arma de fuego para cometer un delito grave, punible con hasta 10 años de prisión, (y) disparo de arma de fuego durante un delito violento, punible con una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua", según ha publicado en redes sociales la Fiscalía de Washington tras el anuncio conjunto de Pirro con el fiscal general en funciones, Todd Blanche.