Finlandia denuncia daños en un cable submarino y detiene a un barco anclado en las inmediaciones

El gobierno estonio comunicó que, según los indicios iniciales, el buque involucrado en los daños al cable submarino de telecomunicaciones no forma parte de la denominada flota fantasma rusa. A pesar de esto, el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, sostuvo conversaciones con el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, para coordinar acciones frente a los hechos. Según informó Europa Press, las autoridades finlandesas detuvieron un barco anclado cerca del punto donde se reportó la avería en la infraestructura crítica y arrestaron a los catorce tripulantes, quienes poseen nacionalidades rusa, georgiana, azerí y kazaja.

El incidente se originó la madrugada del miércoles cuando la empresa finlandesa Elisa detectó lo que describió como una “perturbación” en uno de sus cables submarinos que conecta Finlandia con Estonia. De acuerdo con el comunicado difundido por la operadora en su página web, la anomalía fue registrada alrededor de las 05.00 horas. Aunque Elisa informó una interrupción en el servicio, aclaró que el tráfico de datos siguió garantizándose a través de rutas alternativas, lo que permitió minimizar el impacto del daño.

Las autoridades finlandesas informaron, según consignó Europa Press, que un barco sospechoso fue localizado en las cercanías de la zona afectada. El navío, identificado como ‘Fitburg’, se encontraba anclado dentro de la zona económica exclusiva de Finlandia, aunque el área del cable dañado se ubicaba dentro de la zona económica exclusiva de Estonia. Un operativo conjunto del buque patrulla ‘Turva’ y un helicóptero de la Guardia Fronteriza permitió hallar el barco con el ancla echada.

El ‘Fitburg’, de bandera de San Vicente y Granadinas, inició su trayecto en el puerto ruso de San Petersburgo con destino al puerto israelí de Haifa. Según reportó Europa Press, el jefe de la Policía Nacional finlandesa, Ilkka Koskimäki, comunicó que los arrestados pertenecen a diversas nacionalidades: rusa, georgiana, azerí y kazaja. La policía finlandesa afirmó haber identificado al buque responsable tras coordinar con otras autoridades nacionales en la investigación del accidente.

Europa Press detalló que, en un primer momento, la responsabilidad de la investigación recayó en la Guardia Costera del Golfo de Finlandia; no obstante, la dirección de las pesquisas pasó luego al Departamento de Policía de Helsinki. Como parte de una operación conjunta, el control del barco quedó en manos de las autoridades finlandesas.

En tanto, la empresa Elisa recalcó en su comunicado que detectó la interrupción y colaboró con las instancias de seguridad para identificar la fuente del daño en la infraestructura. Señaló que la causa del incidente se encuentra bajo investigación y que todas las actuaciones se realizan junto a organismos oficiales competentes para esclarecer los hechos.

El suceso generó intercambios diplomáticos y operativos entre las autoridades de Finlandia y Estonia. Ambos países manifestaron su compromiso de esclarecer la causa del daño al cable submarino, elemento considerado fundamental para las comunicaciones entre ambas naciones, según publicó Europa Press.

Las investigaciones se centran en determinar las circunstancias que rodearon la presencia del ‘Fitburg’ en la zona y la posible implicación de la tripulación en los daños comunicados. Además, Europa Press consignó que tanto la movilización de recursos navales y aéreos como la retención del barco evidencian la gravedad que las autoridades otorgan al resguardo de la infraestructura crítica de comunicaciones en la región.