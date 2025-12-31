Estopa apuesta por la alta sastrería en las Campanadas de RTVE con esmóquines de Félix Ramiro

El trabajo de Félix Ramiro en la vestimenta de los hermanos David y José Muñoz sobresalió durante la reciente transmisión televisiva de las Campanadas de RTVE, según publicó el medio de comunicación. Esta colaboración unió la tradición de la sastrería clásica con toques actuales, aportando una imagen reconocible que a la vez renovó los códigos convencionales en un evento destacado de la televisión en España.

De acuerdo con la información difundida, los músicos David y José Muñoz, conocidos como Estopa, decidieron recurrir a la alta sastrería para presentarse en el emblemático balcón de la Puerta del Sol. El diseño de los esmóquines estuvo a cargo del reconocido sastre Félix Ramiro, quien adaptó para ambos artistas creaciones en las que el clasicismo de la moda masculina se abordó desde un punto de vista contemporáneo y cercano al estilo propio del dúo.

El medio detalló que el esmoquin de David Muñoz fue confeccionado mediante un proceso semiartesanal. Este traje incorporó una chaqueta de lana fría 100% negra, con solapas en punta de lanza recubiertas de seda natural de 8,5 centímetros de ancho y doble botonadura cruzada con seis botones. Los acabados recibieron especial atención, subrayando la calidad en botones, bolsillos y remates, aspectos que definen el sello de la casa de sastrería dirigida por Ramiro. El pantalón, igualmente en lana fría negra, incluyó una cinturilla de 3,5 centímetros de altura y dos ceñidores laterales, lo que permitió ajustar la prenda con precisión al cuerpo del artista.

Por su parte, José Muñoz vistió un esmoquin resultado de la misma técnica de confección, aunque con diferencias pensadas para personalizar la silueta. Como informó RTVE a través de su publicación, la chaqueta de José Muñoz mostró un delantero de corte recto, cierre simple de un solo botón y solapas redondeadas de seis centímetros. Estos elementos mantuvieron el aire tradicional pero aportaron suavidad y una línea más depurada, en línea con la esencia de Estopa, cuyos integrantes han defendido siempre estilos alejados de los cánones habituales.

Tal como reportó el medio, la elección de los esmóquines para las Campanadas buscó reforzar la sofisticación sin apartarse de la identidad genuina y cercana del grupo. La colaboración entre Estopa y Félix Ramiro sirvió, además, para consolidar la posición del diseñador como referente de la alta sastrería española en momentos televisivos de gran alcance. El trabajo realizado para este evento confirmó la capacidad de Ramiro para reinterpretar la tradición del esmoquin bajo una perspectiva moderna, adaptando materiales, cortes y detalles para perfiles artísticos únicos.

Durante la actuación y la presentación en la tradicional celebración del cambio de año, la vestimenta de los hermanos Muñoz atrajo la atención por la fusión de una imagen contemporánea y pulida, plenamente coherente con la personalidad de Estopa y la historia del evento de la Puerta del Sol. RTVE subrayó en su cobertura que este enfoque contribuyó a elevar la percepción del vestuario en la televisión pública, mostrando que la apuesta por la sastrería puede adaptarse a creadores con perfiles auténticos y alejados de los formalismos habituales.

Según detalló el medio, esta intervención de Félix Ramiro no solo puso en valor la tradición de la sastrería española, sino que también evidenció la evolución de los códigos formales dentro de espacios mediáticos de gran visibilidad. El resultado, de acuerdo con la información publicada, ha sido una reafirmación del prestigio y la vigencia de la sastrería como respuesta a las demandas de artistas que requieren tanto funcionalidad como expresión personal en momentos emblemáticos.