El Ibex 35 cierra 2025 como su mejor ejercicio en 32 años al revalorizarse un 49% y superar los 17.000 puntos

Indra ha conseguido en 2025 superar los 48 euros por acción, una cifra inédita para la compañía española y resultado directo del incremento del gasto en defensa de la OTAN y la expectativa de nuevos contratos de relevancia para los siguientes años. Según informó el medio citado, esta evolución se inserta en un entorno de fuerte incertidumbre global, donde el Ibex 35 ha consolidado, a cierre de diciembre, el mejor desempeño de las últimas tres décadas. El principal selectivo español ha acumulado una revalorización anual del 49,27% y ha cerrado en 17.307,8 puntos, consolidando un umbral nunca antes alcanzado en la historia del índice.

De acuerdo con lo publicado por el medio, el Ibex 35 se posiciona como el índice europeo con mayor rentabilidad durante 2025, superando a los referentes de otras principales bolsas continentales. En el último día del año ha presentado un leve retroceso del 0,27%, pero el saldo anual lo sitúa como la referencia bursátil más rentable del continente. Este resultado ha aparecido en un contexto marcado por factores de volatilidad internacional, entre ellos la persistencia de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, el agravamiento de las tensiones comerciales, y la incertidumbre respecto a la Inteligencia Artificial y su impacto en los mercados.

El medio consigna que la primera parte del año estuvo marcada por el agravamiento de la guerra comercial impulsada por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lo que mantuvo a los mercados globales en una posición de cautela hasta que se lograron los primeros acuerdos comerciales con socios estratégicos, incluida la Unión Europea. Posteriormente, el segundo semestre se caracterizó por la preocupación ante una posible burbuja asociada a las inversiones en Inteligencia Artificial. En este mismo periodo, Wall Street logró también cifras históricas, con valores tecnológicos como Nvidia y Alphabet registrando subidas de importancia, y los metales preciosos como el oro, la plata y el platino alcanzando máximos.

Siguiendo con los sectores que más han impulsado al Ibex 35 según reportó la fuente original, el sector bancario ha jugado un papel clave gracias al contexto de elevados tipos de interés, la fortaleza del sistema financiero español y la entrada de capital internacional. Los bancos españoles promediaron cerca de un 100% de rentabilidad, con el Banco Santander a la cabeza al alcanzar el 125%. Este comportamiento se explicó por factores como la ralentización prevista de las bajadas de tipos, la atractiva política de dividendos, las recompras de acciones y la llegada de inversiones extranjeras.

Además del sector bancario, el sector energético y tecnológico han jugado roles destacados. Iberdrola finalizó el año con un incremento del 38,8%, situando el valor de sus acciones por encima de los 18 euros y alcanzando una capitalización bursátil que superó los 120.000 millones de euros. Según detalló el medio, este desempeño la posiciona como la mayor 'utility' europea y una de las dos líderes a nivel global.

Según lo consignado, otros sectores como el del acero, especialmente Acerinox, las industrias turísticas beneficiadas por el récord histórico de turistas y la caída en los precios del petróleo, y las constructoras con una mención especial para ACS, también contribuyeron a los buenos resultados del selectivo. Las constructoras cerraron el ejercicio con aumentos superiores al 70% en sus cotizaciones, sustentando la tendencia positiva del índice español.

Entre las excepciones al impulso general del mercado, el medio señala que Inditex experimentó dificultades relacionadas con la disminución de la demanda, el efecto cambiario y el aumento de los costes operativos, a pesar del descenso en los precios de materias primas y transporte. No obstante, logró un ascenso del 13,5% al final del año. Los resultados más negativos se localizaron en Telefónica, que, tras una etapa de cambios en su cúpula y ajustes en su estrategia, terminó el periodo con una pérdida del 11%. El grupo Puig, afectado por la volatilidad bursátil, presentó una caída del 16%, mientras que Redeia, que sufrió un apagón el 28 de abril, registró un descenso del 8% en su cotización.

La fuente indica que, en conjunto, únicamente seis empresas integrantes del Ibex 35 cerraron el año con variaciones negativas: Fluidra (-1,53%), Amadeus (-7,86%), Redeia (-8,06%), Cellnex (-10,1%), Telefónica (-11,28%) y Puig (-16,62%). El panorama general para la bolsa española resultó notablemente favorable en comparación con otras bolsas europeas. París registró una subida anual del 10,42%, Londres del 15,14%, Fráncfort del 23% y Milán un repunte del 31,47%. En el ámbito internacional, los principales índices neoyorquinos también mostraron avances: el Dow Jones ganó un 13,7%, el S&P 500 un 17,25% y el Nasdaq tecnológico subió un 21,27%.

Dentro del escenario de materias primas, el medio señala que el crudo Brent, referencia en Europa, descendió en un 17% hasta situarse en 61,9 dólares el barril, mientras que el petróleo WTI estadounidense bajó un 18,4%, hasta alcanzar 58,5 dólares el barril. En cuanto a divisas, el euro se apreció un 13,4% frente al dólar, cotizándose al finalizar el año en 1,1743 dólares.

El contexto monetario estuvo definido por las presiones de la Administración Trump para que la Reserva Federal estadounidense disminuyera los tipos de interés, que terminaron el año en el intervalo del 3,5 al 3,75%. Según detalló la publicación, el Banco Central Europeo adoptó una senda de reducciones, llevando los tipos al 2%, acompañado de una inflación controlada en el 2% frente al nivel del 3% registrado en Estados Unidos.

En el mercado de deuda, la rentabilidad de los bonos españoles a diez años cerró en el 3,285%, mientras que la prima de riesgo respecto a Alemania se colocó en 43,2 puntos, cifras no vistas desde 2009. La economía española y las mejoras de calificación crediticia por parte de agencias internacionales favorecieron estos resultados.

El medio también hace referencia a activos alternativos. El oro, tradicionalmente considerado un activo refugio en tiempos de incertidumbre, acabó el ejercicio con un repunte del 65%, cotizando a 4.350 dólares la onza. En contraste, el bitcoin perdió un 5% durante el año, quedando en 88.000 dólares, aunque en octubre marcó un máximo de 126.000 dólares.

El ejercicio bursátil español de 2025 queda marcado por el liderazgo del Ibex 35 en el ámbito europeo. El selectivo ha conseguido consolidar máximos históricos, impulsado por los rendimientos del sector bancario, el notable crecimiento de Indra motivado por el entorno geopolítico, el buen desempeño del sector energético y las favorables condiciones macroeconómicas, pese a un contexto internacional marcado por importantes desafíos políticos y económicos, según detalló el medio especializado.