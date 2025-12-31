Chenoa se corona de blanco en las Campanadas de TVE con un majestuoso vestido de Alejandro de Miguel

El diseño del vestido que lució Chenoa en las Campanadas de TVE requirió más de 200 horas de trabajo artesanal y la implicación de la mitad del equipo de costureras del atelier de Alejandro de Miguel. Según reportó el medio, la pieza se confeccionó en tiempo récord: el encargo se realizó apenas diez días antes de la cita del 31 de diciembre, lo que supuso, de acuerdo con las declaraciones del propio diseñador recogidas por la fuente original, un desafío tanto técnico como humano. El proceso creativo se llevó a cabo íntegramente a distancia, mediante llamadas telefónicas, sin encuentros presenciales entre la artista y el modisto hasta la prueba definitiva, celebrada tan solo unas horas antes de la emisión en directo. Alejandro de Miguel describió este procedimiento como “un reto hecho con medidas, ilusión y oficio”.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, la elección de Chenoa como presentadora y protagonista estilística de las Campanadas 2025/2026 de TVE supuso un nuevo hito en la consolidación de Alejandro de Miguel como referente de la moda en la televisión nacional. El vestido, concebido en exclusiva para la artista, presenta pedrería de canutillo y lentejuela, y sobresale por el uso predominante del blanco. El escote en forma de U y las mangas voluminosas, realizadas en tules de seda, se diseñaron para generar movimiento y captar la luz durante la retransmisión ante la audiencia.

El medio detalló que la inspiración para el diseño partió tanto de la trayectoria profesional de Chenoa como de los elementos visuales asociados al mundo del espectáculo televisivo. En el diseño se plasman conceptos relacionados con la evolución artística y personal de la presentadora, desde sus comienzos en “Operación Triunfo” hasta su consolidación como figura pública, así como la seguridad y la presencia que, según indica la fuente, ha reforzado a lo largo de los años.

Alejandro de Miguel se ha transformado en uno de los diseñadores más recurrentes en la historia de las Campanadas en España, según consignó la fuente original. Ha firmado más vestidos para esta retransmisión que ningún otro creador, no solo en TVE sino también en otras cadenas nacionales. Figuras como Ana Obregón, Anne Igartiburu y Cristina Pardo, entre otras, han elegido piezas salidas de su taller para la emblemática retransmisión de Nochevieja, lo que ha contribuido a que sus diseños formen parte del imaginario colectivo español asociado a la celebración de fin de año.

Tal como documentó la fuente, el carácter exclusivo del vestido que llevó Chenoa resalta la dualidad entre artesanía tradicional y exigencias propias de la televisión en directo, donde factores como la luz de los focos y la puesta en escena adquieren gran relevancia. El blanco, dominante en la prenda, fue elegido con el propósito de otorgar protagonismo y elegancia, potenciando la visibilidad ante millones de espectadores. El detalle de las mangas pensadas “para aportar movimiento y captar la luz” fue concebido expresamente para conjugar la estética con las necesidades escénicas del evento, según explicó el diseñador a la fuente.

Según publicó el medio, este encargo coincidió con dos aniversarios significativos: la celebración de los 70 años de Televisión Española y los 25 años de carrera artística de Chenoa, aspectos que contribuyeron a la narrativa que el diseñador plasmó en la pieza. El vestido se construyó como un símbolo de madurez y solidez sobre el escenario, reflejando el momento profesional de la cantante y presentadora dentro de RTVE.

La difusión del trabajo de Alejandro de Miguel en esta fecha emblemática refuerza, según el medio citado, su posición como “el diseñador por excelencia de las Campanadas”, título cimentado por su capacidad para plasmar en tela una narrativa personal que conecta con la audiencia anual del evento. Este papel se mantiene y amplifica a través de la colaboración con Chenoa, marcando un nuevo capítulo en la relación del modisto con uno de los acontecimientos televisivos más seguidos en España.

La fuente subrayó además las implicaciones logísticas y creativas de desarrollar un diseño exclusivo bajo presión temporal y con limitaciones de contacto directo. La resolución de este reto, señalada por el propio Alejandro de Miguel, exigió precisión en las medidas, comunicación constante y la confianza depositada tanto por el taller como por la presentadora. Todo ello quedó reflejado en el resultado que, según la cobertura del evento realizada por el medio, definió la estética de la noche y consolidó la dupla Alejandro de Miguel-Chenoa en la historia visual de las Campanadas televisivas españolas.