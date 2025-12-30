Sanidad condecora al exdelegado de Gobierno del Plan Nacional de Drogas Joan Ramón Villalbí

La publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE) este martes incluyó, además de reconocimientos individuales, la concesión de la Medalla de Oro de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Según detalló el BOE, el CITCO fue premiado por su “trabajo experto, fiable y coordinado” en el control de la oferta de sustancias psicoactivas ilícitas y por su “determinante papel” en la identificación, anticipación y neutralización de amenazas vinculadas al tráfico de estas sustancias.

El Ministerio de Sanidad anunció también la entrega de la Medalla de Oro a Joan Ramón Villalbí, exdelegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, en reconocimiento a su labor en el campo de la salud pública y a su dedicación al frente del organismo responsable de coordinar las estrategias nacionales contra el consumo y tráfico de drogas. Según informó el BOE, el reconocimiento a Villalbí responde a su “sólida trayectoria” y a su “esfuerzo y dedicación” durante el desempeño de sus funciones, referentes en la planificación y ejecución de políticas públicas sobre la materia.

De acuerdo con lo publicado en el BOE, Sanidad otorgó también la Cruz Blanca de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas a diferentes profesionales y organizaciones, seleccionados por sus “méritos y circunstancias de extraordinaria relevancia”. Entre las personas condecoradas con la Cruz Blanca figuran Clotilde de la Higuera González, Milagros Diego Risco, Ana Gallegos Saliner, José Jesús Guillén Pérez, Manuel Isorna Folgar, Fernando Martínez González, José Manuel Moreno Ortiz, José Emilio Rodríguez Ramos, Elena Tejera Rife y Francisco Torres Peña. Todas ellas han sido reconocidas por sus contribuciones en la prevención, el tratamiento y la investigación de adicciones y otras áreas relacionadas con la reducción del daño causado por el consumo de sustancias.

El medio oficial reportó que esta misma distinción fue otorgada a entidades sociales cuya labor resulta significativa en la lucha contra el tráfico y el consumo de drogas. Hogar Marillac de La Línea de la Concepción, la Fundación Salud y Comunidad (FSC), la organización HOGAR SÍ y la Fundación RAIS recibieron la Cruz Blanca como reconocimiento a sus proyectos e intervenciones con impacto en la atención a personas vulnerables y la promoción de la integración social.

Asimismo, el BOE recogió la entrega de la Medalla de Plata de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas a Antonio Alonso González, María Jesús Calcedo Barba, Laura Rebollo Villarino, Francisco Javier Redondo López y Carolina Sánchez de la Torre Hernández. Estas personas han sido reconocidas por sus méritos profesionales, experiencia y dedicación en el ámbito de la salud pública y la intervención social, contribuyendo en distintos frentes a la prevención y abordaje del consumo de sustancias ilegales.

El Ministerio de Sanidad, según informó el BOE, concede tradicionalmente estas distinciones como mecanismo de reconocimiento institucional a quienes desde distintas posiciones profesionales, científicas, policiales o sociales trabajan para enfrentar los desafíos asociados al tráfico de drogas y el consumo de sustancias psicoactivas. Además, la inclusión de organizaciones como el CITCO y distintas entidades sociales en la lista de galardonados refleja la apuesta por una estrategia integral, incorporando a agentes de diferentes sectores y ámbitos de intervención.

Estas distinciones se enmarcan en la política de incentivos y motivación a personas y colectivos cuyo trabajo persigue minimizar los riesgos y daños del consumo y tráfico de drogas en España, reforzando la importancia de la colaboración intersectorial y de la coordinación entre organismos públicos, entidades privadas y la sociedad civil.

El BOE puntualizó que la ceremonia de entrega de estos reconocimientos busca visibilizar los esfuerzos diarios de expertos y agentes sociales, así como fomentar el intercambio de buenas prácticas y el avance del conocimiento técnico y científico en materia de drogas, salud pública y atención social.

De esta manera, el Ministerio de Sanidad continúa impulsando la valoración de trayectorias profesionales y proyectos organizativos que han demostrado resultados efectivos en el control del consumo, la reducción del estigma y el incremento de la seguridad ciudadana en relación con las problemáticas asociadas a las drogas.