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Controlado el incendio en el paraje Rancho del Guadiamar de Sanlúcar la Mayor

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Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) han dado por controlado a última hora de este martes 2 de junio el incendio declarado en el paraje Rancho del Guadiamar de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

Según informa el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el incendio declarado en torno a las 18.10 horas quedó controlado a las 20.20 horas tras el despliegue en la zona de dos helicópteros (uno pesado y otro semipesado) y dos aviones anfibios ligeros.

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En los trabajos en tierra participaron un grupo de bomberos forestales, dos Brigadas de Refuerzo (Brica), dos técnicos de operaciones forestales (TOP), dos agentes medioambientales (MMAA), además de un coche autobomba y la colaboración de agentes de bomberos de la Diputación de Sevilla.

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