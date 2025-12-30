Noboa anuncia la extradición a Ecuador desde EAU del líder de Comandos de la Frontera, escisión de las FARC

Roberto Carlos Álvarez, conocido como 'Gerente', enfrentará a la justicia ecuatoriana tras haber sido ubicado como responsable del asesinato de once militares durante una operación contra la minería ilegal en mayo, según reportaron conjuntamente los gobiernos de Ecuador y Emiratos Árabes Unidos (EAU). De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Exteriores de Ecuador y recogida por distintos comunicados oficiales de ambos países, esta extradición responde a una solicitud realizada a partir de una alerta roja de Interpol.

La confirmación de la extradición se hizo pública tras la declaración del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien anunció en la red social X que Álvarez, identificado como líder de Comandos de la Frontera, será trasladado desde Emiratos Árabes Unidos a Ecuador. Noboa indicó que Álvarez tenía restricciones de libertad impuestas luego de una comparecencia judicial a principios de mes, y destacó que la cooperación entre el Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional y las autoridades emiratíes fue determinante para concretar la operación de arresto y entrega. Según detalló el medio, el mandatario subrayó que “Creía que era intocable porque gobiernos pasados lo protegían, se equivocó. La Cárcel del Encuentro lo espera”.

De acuerdo con el comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores de Ecuador, la solicitud de arresto internacional que llevó a la detención de Álvarez se sustentó en la alerta roja de Interpol, lo que permitió la colaboración entre ambos países en el proceso de extradición. Los gobiernos de Ecuador y Emiratos Árabes Unidos publicaron un documento conjunto en el que aseguraron que este resultado refleja el compromiso mutuo con la protección del Estado de derecho y el refuerzo de la cooperación internacional para combatir el crimen organizado transnacional.

Álvarez, cuyo alias es 'Gerente', es señalado como jefe de Comandos de la Frontera, una agrupación surgida de una escisión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades ecuatorianas. Según reportó el presidente Noboa y confirmaron los comunicados oficiales, el grupo liderado por Álvarez se considera responsable de un ataque armado contra tropas ecuatorianas en Alto Punino durante mayo, donde los militares cumplían funciones en operativos destinados a la lucha contra la extracción ilegal de recursos minerales.

La extradición de Álvarez se anunció oficialmente este lunes, día en el que se detalló además que, tras los trámites judiciales realizados en Emiratos Árabes Unidos a inicios de mes, el encausado perdió la condición de libertad bajo fianza que se le había otorgado. Noboa hizo pública la decisión remarcando la coordinación entre las agencias de seguridad e inteligencia ecuatorianas y sus contrapartes emiratíes, lo que permitió llevar a cabo el proceso sin contratiempos hasta el traslado a territorio ecuatoriano.

La organización Comandos de la Frontera, bajo el liderazgo de Álvarez, ha sido identificada por las autoridades ecuatorianas como una escisión directa de las FARC, implicada en delitos de alto impacto, incluyendo asesinatos y actividades relacionadas con la minería ilegal. Tal como informó el gobierno ecuatoriano, la extradición de este objetivo de alto valor estratégico marca un precedente en materia de cooperación internacional y persecución penal de delitos trasnacionales en la región. Tanto Ecuador como Emiratos Árabes Unidos destacaron en su declaración conjunta que el proceso de arresto y extradición contribuye a la consolidación de políticas que buscan frenar la expansión de organizaciones criminales.

El presidente Noboa recalcó en sus declaraciones transmitidas por el medio que el operativo se llevó a cabo gracias a la interacción de diversas instituciones nacionales y extranjeras, y que el traslado de Álvarez a Ecuador responde tanto a exigencias judiciales internas como a acuerdos bilaterales en materia de seguridad. Con este procedimiento, tanto Ecuador como Emiratos Árabes Unidos reiteraron su voluntad de fomentar estrategias conjuntas para enfrentar delitos que trascienden las fronteras y amenazan la estabilidad regional.