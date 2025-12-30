Meta adquiere Manus para "desbloquear oportunidades" para las empresas con su agente de IA de propósito general

La integración del equipo de Manus en Meta trae consigo la continuidad en el desarrollo del agente de inteligencia artificial de propósito general creado por la startup, según reportó la propia compañía. Manus ha gestionado más de 147 billones de tokens y ha generado más de 80 millones de computadoras virtuales desde su lanzamiento a comienzos de este año. La adquisición impulsada por Meta apunta a que esta tecnología se incorpore a los productos existentes de la multinacional tecnológica, ampliando su alcance y funciones en sectores empresariales y de consumo.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la operación tiene como objetivo fortalecer el sector de soluciones de inteligencia artificial autónoma capaz de abordar tareas complejas como la investigación de mercado, la programación y el análisis de datos. El agente, diseñado para actuar con independencia y gestionar gran cantidad de información, representa una herramienta con potencial para transformar distintos procesos industriales y comerciales.

Meta detalló que la adquisición permitirá una expansión del servicio, llegando a un mayor número de empresas a través de sus plataformas y productos, incluido Meta AI. Según precisó la empresa en un comunicado, la unión con Manus permitirá "desbloquear oportunidades para las empresas" e incorporar capacidades avanzadas a soluciones comerciales y orientadas al consumidor.

En declaraciones recogidas por el medio, Xiao Hong, director ejecutivo de Manus, aseguró que la integración no alterará el funcionamiento interno de la startup ni los procesos de toma de decisiones: “La adquisición de Meta les permitirá construir sobre una base más sólida y sostenible sin cambiar cómo funciona Manus o cómo se toman las decisiones”.

Meta explicó en un comunicado independiente su estrategia para aprovechar las capacidades demostradas por Manus, aludiendo a la posibilidad de implementar el agente autónomo de IA en una variedad cada vez mayor de productos. Este paso supone, según la compañía, una oportunidad para ampliar la adopción de herramientas inteligentes que asistan a las empresas en la resolución eficiente de tareas de alta complejidad.

La solución desarrollada por Manus llamó la atención de la industria tecnológica a raíz de su capacidad para gestionar grandes volúmenes de datos y operar máquinas virtuales a escala. Según consignó el medio, el agente autónomo ha mostrado eficacia en la automatización de procedimientos que requieren análisis avanzados o desarrollo programático, lo que resultó en su rápida incorporación en distintos entornos corporativos.

Meta enfatizó la intención de potenciar la presencia de su tecnología de IA en sus plataformas orientadas tanto al consumidor como al ámbito comercial, incluyendo Meta AI, que se perfila como una de las apuestas principales de la empresa en el sector. La empresa puntualizó su compromiso con el mantenimiento del desarrollo independiente de Manus, mientras explora la aplicación de sus tecnologías en contextos de mayor demanda y diversidad de usuarios.

Según publicó el medio citado, la compra de Manus representa para Meta una vía para fortalecer su posición en el desarrollo y comercialización de soluciones basadas en inteligencia artificial, respaldando tanto productos existentes como iniciativas futuras dirigidas a la digitalización eficiente de procesos empresariales y servicios dirigidos al público en general.

La operación constituye uno de los ejemplos recientes en el sector tecnológico de la adquisición de empresas especializadas en IA con el objetivo de acelerar la incorporación de herramientas avanzadas en el portafolio de grandes compañías. Tal como señaló Xiao Hong en el comunicado difundido por Meta, la sinergia permitirá "construir sobre una base más sólida y sostenible", lo que refuerza el plan de ambas empresas de mantener el crecimiento y la autonomía tecnológica en el desarrollo de inteligencia artificial para tareas complejas.