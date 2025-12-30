Las actas de la Fed ve más bajadas de tipos de cumplirse sus previsiones, pero no hay acuerdo en el ritmo

Varios miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal manifestaron inquietud acerca de si los precios se están alineando de manera sostenida con la meta de inflación, destacando la falta de consenso al debatir futuros recortes en la tasa de referencia. Durante la reunión del 10 de diciembre, el comité aprobó por mayoría recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos, situándolos en el rango de 3,50% a 3,75%, pero persiste el desacuerdo sobre el ritmo y la dirección de la política monetaria, según revelan las actas publicadas por la entidad. De acuerdo con los documentos revisados por el medio, la mayoría de los integrantes consideran que, si la inflación sigue descendiendo como se proyecta, resultaría pertinente implementar más rebajas, aunque las discrepancias internas marcaron la sesión.

El análisis del texto de las actas señala que nueve de los integrantes votaron a favor de disminuir la tasa de referencia, mientras que tres expresaron desacuerdo, lo que representa el mayor nivel de divergencia en el FOMC desde 2019. De los participantes que respaldaron la reducción de 25 puntos básicos, algunos declararon que el margen de decisión fue sumamente estrecho y reconocieron que también habrían contemplado mantener los tipos sin cambios, detalló la Fed en el comunicado citado. Por otro lado, uno de los miembros apostó por una rebaja aún mayor –de medio punto– y dos defendieron sostener la política actual, argumentando que se requiere mayor confianza en la convergencia de los precios hacia el objetivo del 2% de inflación.

Tal como informó la Fed en sus registros, el escenario de base sobre la economía norteamericana mantiene la previsión de un avance “moderado” del Producto Interno Bruto y advierte sobre riesgos al alza tanto para la inflación como a la baja para el mercado laboral. El medio indicó que algunos integrantes que apoyaron el ajuste a la baja también estiman conveniente no modificar el rango de manera inmediata tras la presente reducción, lo que refleja la cautela respecto al impacto de los recientes movimientos y la incertidumbre sobre la evolución de la economía de Estados Unidos.

El acta también resalta el efecto de los aranceles introducidos durante la presidencia de Donald Trump, identificados por consenso como un factor que ha impulsado el aumento de la inflación. A pesar de este diagnóstico, el FOMC coincidió en que la influencia de estas medidas será temporal y que probablemente perderá fuerza a partir de 2026. Ante este panorama, la Fed enfatizó que el seguimiento del desempeño inflacionario y del empleo continúa generando debates entre los responsables de formular la política monetaria, ante la necesidad de equilibrar el crecimiento económico con la estabilidad de precios.

La división en el seno del comité refleja las diversas interpretaciones de los datos económicos recientes y anticipa una acción prudente a la hora de aplicar nuevos recortes en los próximos encuentros. Según consignó la Fed, la evolución de la inflación y del mercado laboral en los siguientes meses resultará determinante para definir si persiste la senda de reducción de tipos o si se opta por una pausa para consolidar los efectos de las medidas adoptadas hasta el momento. En este sentido, el FOMC continuará evaluando la información disponible antes de avanzar hacia nuevas decisiones que puedan impactar tanto en el costo del crédito como en el desempeño de la economía estadounidense.