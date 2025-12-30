El PSOE critica que la presentación de la cabalgata sea en el Senado y advierte de un posible "uso partidista"

Jorge Donaire, portavoz socialista de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, expresó sus reservas sobre la decisión de trasladar la presentación oficial de la cabalgata de reyes a la biblioteca del Senado. Donaire recalcó que Madrid dispone de una red extensa de bibliotecas públicas y espacios culturales gestionados por el municipio, lugares que considera más identificados con la vida cultural de los barrios y con el carácter integrador y popular de la tradicional cabalgata. Esta postura disconforme se dio a conocer a través de un comunicado del propio concejal socialista, donde señala que este tipo de eventos deberían mantenerse en ámbitos municipales para preservar su naturaleza pública y plural.

Según publicó el medio, el PSOE manifestó que la cabalgata de reyes, prevista para el viernes en la biblioteca del Senado bajo el lema “El saber compartido” y como un homenaje al conocimiento transmitido entre generaciones, podría emplearse con fines partidistas. El medio consignó las palabras de Donaire refiriéndose a la medida adoptada por Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid: "Hemos tenido conocimiento de que la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, va a presentar la cabalgata en la biblioteca del Senado y sinceramente no entendemos esta decisión. No comprendemos por qué un acto que es estrictamente municipal se traslada a una institución del Estado, ni cuál es la justificación para sacarlo del ámbito propio del Ayuntamiento".

El portavoz socialista se detuvo en la elección del Senado como sede del acto y cuestionó abiertamente la lógica detrás de esa preferencia. Argumentó que la capital posee infraestructuras apropiadas para acoger este acontecimiento, lo que a su juicio reforzaría el vínculo social de la cabalgata con la ciudadanía. Donaire subrayó que el evento forma parte destacada de la vida local, y por ello defendió que el Ayuntamiento no debería trasladar celebraciones de fuerte arraigo popular a espacios ajenos a su competencia directa.

De acuerdo con la información difundida, el PSOE advirtió sobre los riesgos de que una institución estatal, como el Senado, se utilice para acciones que puedan interpretarse fuera de su función neutral, y alertó sobre la posibilidad de que se produzca una confusión en los roles institucionales. Donaire planteó que la utilización de un escenario de carácter estatal para la presentación de la cabalgata puede desdibujar el sentido de un evento considerado patrimonio común de toda la ciudadanía. “Por eso es legítimo preguntarse a qué responde esta elección, si se hace por razones políticas o por una utilización partidista de una institución que debería ser neutral, de modo que se está confundiendo el papel de las instituciones y desdibujando el carácter público y plural de un evento que pertenece a toda la ciudad", puntualizó el portavoz socialista en palabras recogidas por la fuente.

Tal como detalló el medio, Donaire cuestionó que al retirar la celebración de los espacios culturales municipales y optar por escenarios ajenos, se transmite a la opinión pública una imagen sobre la gestión del equipo de Gobierno encabezado por José Luis Martínez-Almeida y la responsable de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, que podría alejarse del respeto a lo público. Explicó que "cuando el Ayuntamiento renuncia a sus propios espacios culturales para presentar uno de los eventos más queridos por la ciudadanía, lo que se transmite es una forma de gobernar basada más en el gesto político que en el respeto lo público". El medio recogió la opinión del portavoz sobre las consecuencias de estas decisiones, que, según su valoración, ponen de relieve un modelo cultural institucional alejado de la vida cotidiana y los intereses de la población.

El PSOE reiteró su posición acerca de la necesidad de salvaguardar los rasgos inclusivos y participativos de la cabalgata, evitando que el evento, que tradicionalmente simboliza el encuentro entre la diversidad de barrios y culturas de Madrid, pueda ser percibido por la ciudadanía como herramienta de proyección política. Donaire insistió en la conveniencia de utilizar los recursos e infraestructuras municipales, tanto para proteger el enfoque plural e integrador de la cabalgata como para fortalecer el valor de lo público, un aspecto que consideró fundamental para el desarrollo cultural de la capital.

De acuerdo con la cobertura del medio, la presentación de la cabalgata con el lema “El saber compartido” constituye un homenaje al conocimiento y a la transmisión de valores entre generaciones. Sin embargo, este enfoque simbólico, a juicio del PSOE, debería haberse vinculado a los recursos municipales, fomentando así la conexión directa con los habitantes y la pluralidad de la ciudad. Donaire concluyó sus cuestionamientos apuntando a la importancia de mantener el carácter abierto de la cabalgata y preservar su arraigo social, evitando cualquier decisión que pueda alterar la percepción ciudadana sobre el sentido y la neutralidad del evento.