Detienen en Bolivia al exministro de Gobierno y candidato presidencial Eduardo del Castillo

El traslado de Eduardo del Castillo y su cuñado a dependencias policiales en Warnes se produjo inmediatamente después de que ambos fueran detenidos en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, cuando se disponían a embarcar rumbo a Chile con destino final en China. Según publicó el diario boliviano ‘El Deber’, la captura del exministro de Gobierno y candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS) respondió a la sospecha de un supuesto delito de obstrucción al trabajo policial, por el cual se espera que Del Castillo rinda declaración este mismo martes.

Tal como informó ‘El Deber’, Del Castillo manifestó ante los medios, en el momento de su detención, que este procedimiento tendría motivaciones políticas. Al ser capturado junto a su cuñado, fue conducido inmediatamente a instalaciones policiales situadas en Warnes, municipio perteneciente también al departamento de Santa Cruz. Su intento de abandonar el país coincidió con un contexto de tensión en la política boliviana tras las pasadas elecciones de agosto.

La detención de Del Castillo se produce después de su participación como candidato presidencial del MAS en los comicios de agosto, en los cuales superó apenas el 3 por ciento de los sufragios, de acuerdo con la información que divulgó ‘El Deber’. Este resultado marcó el cierre de más de 20 años de mandatos consecutivos del partido Movimiento al Socialismo, que en este ciclo electoral ha perdido considerable presencia y apoyo en las urnas.

Previamente, Del Castillo se desempeñó como ministro de Gobierno durante la administración de Luis Arce. De acuerdo con lo consignado por ‘El Deber’, el proceso judicial en su contra está vinculado a la supuesta obstrucción del trabajo regular de la policía, aunque Del Castillo no detalló públicamente cuáles serían los hechos específicos que llevaron a su detención.

El caso ocurre en paralelo a la situación del expresidente Luis Arce, quien en los últimos días fue arrestado y trasladado a prisión preventiva por cinco meses. Según publicó el medio boliviano, la causa contra Arce está relacionada con acusaciones de corrupción durante su paso por el Ministerio de Economía en el gobierno de Evo Morales, específicamente por presuntas irregularidades en la gestión del denominado Fondo Indígena.

En el caso de Del Castillo, la intervención de la policía en el aeropuerto de Santa Cruz evitó su salida a Chile. El exministro no logró abordar el vuelo internacional desde Viru Viru; las autoridades actuaron justo antes del embarque, lo que genera especulaciones en torno a un posible intento de evasión del proceso judicial. Tanto él como su cuñado permanecen bajo custodia, a la espera de la comparecencia ante las autoridades y de mayores precisiones sobre los cargos formulados.

Según precisó ‘El Deber’, Del Castillo, durante su breve intervención ante comunicadores, insistió en que la motivación de su arresto radica en fines políticos y no en hechos criminales. El exministro no ofreció aclaraciones adicionales sobre los argumentos policiales, ni se refirió a la situación jurídica de su familiar detenido junto a él.

La escena política boliviana afronta un periodo de incertidumbre, como reflejan estas detenciones de figuras destacadas tanto del gobierno actual como del anterior. De acuerdo con la información difundida por ‘El Deber’, la captura de Arce por supuestos actos de corrupción, junto al proceso abierto contra Del Castillo, profundizan la percepción de crisis al interior del Movimiento al Socialismo y evidencian divisiones dentro del partido y del poder estatal.

Las investigaciones en marcha y la expectativa por las declaraciones de los acusados definirán en los próximos días el rumbo de los procesos legales, mientras el país observa el desarrollo de estos hechos, que afectan a varias de sus figuras políticas de mayor relevancia en los últimos años.