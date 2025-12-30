Detenidos y juzgados varios militares por vandalizar vehículos en una localidad palestina en Cisjordania

El anuncio de que “ninguno de los comandantes involucrados en el incidente regresará a sus puestos de mando” tras los recientes acontecimientos en la localidad palestina de Deir Dibuán destaca la respuesta del Ejército israelí ante actos considerados violaciones de sus normas internas. De acuerdo con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), las sanciones y detenciones se produjeron luego de que integrantes de la Brigada de Paracaidistas ingresaron sin autorización en este enclave de Cisjordania y causaron daños a propiedades privadas.

Según reportó el medio, las FDI informaron que los soldados protagonizaron actos de vandalismo en vehículos pertenecientes a la población local durante la jornada del sábado reciente. El comunicado difundido por el Ejército israelí señala que todos los militares implicados fueron detenidos y sometidos a juicio militar, recibiendo sanciones acordes a la gravedad de los hechos. Tal como publicaron las autoridades castrenses, estos actos se consideran una infracción de los “valores y el profesionalismo” esperados de las fuerzas armadas.

La investigación preliminar realizada por las FDI determinó que el oficial al mando del escuadrón y otros responsables directos serían condenados a detención militar, medida que se aplicó también a un soldado perteneciente a la Brigada Binyamin, identificado como quien inició la serie de ataques contra los automóviles. Estas conclusiones iniciales fueron entregadas al jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, quien requirió que se ampliara la pesquisa a escala de compañía y batallón, un proceso del que se aguardan resultados adicionales en los próximos días, según detalló el comunicado oficial.

El incidente se produjo en Deir Dibuán, una localidad situada al este de Ramala, en Cisjordania, donde los uniformados involucrados ingresaron de manera no autorizada y cometieron actos de vandalismo. Tras detectar lo sucedido, el ejército procedió a la rápida detención y sanción de los responsables. “Las fuerzas de las FDI, en cooperación con todo el aparato de seguridad, operan para garantizar la seguridad de todos los residentes”, expresó el portavoz militar, al tiempo que remarcó la importancia de que los combatientes se comporten conforme a las normativas y principios institucionales. La declaración, citada por el medio original, también afirmó que se espera un comportamiento alineado con los procedimientos de la institución.

El suceso llevó además a la destitución de todos los mandos implicados, recalcando la gravedad con la que la jerarquía militar consideró tales acciones en un contexto de medidas estrictas para preservar la imagen y disciplina del cuerpo armado israelí. De acuerdo con la información facilitada por las FDI y consignada por el medio, el caso representa una de las acciones disciplinarias más severas recientes contra miembros de las fuerzas armadas por conductas contra la población civil palestina.

El proceso de investigación y sanción se encuentra supervisado en sus fases iniciales por el alto mando militar, que evaluará si se requieren acciones adicionales tras la revisión a escala más amplia en la estructura de la unidad implicada. Las Fuerzas de Defensa de Israel reiteraron su compromiso con la legalidad y la disciplina interna, recordando que los soldados deben ajustarse estrictamente tanto a las normativas del ejército como a las obligaciones éticas inherentes a sus funciones operativas en zona de conflicto.

El comunicado oficial puntualiza que este tipo de actos contradicen los estándares de conducta profesional definidos para el personal de las FDI. El resultado del proceso apuntará a la implementación de nuevas medidas preventivas o formativas si se identifican deficiencias en el control o adiestramiento de los efectivos involucrados, según expusieron fuentes militares y que reproducen los medios.

Fuentes del ejército israelí citadas en el medio insisten en que las operaciones conjuntas de las FDI y el aparato de seguridad se orientan exclusivamente a la protección integral de todos los habitantes bajo su jurisdicción, reiterando la importancia de mantener un comportamiento respetuoso por parte de sus integrantes. La revisión detallada del caso busca reforzar la disciplina, prevenir reiteraciones y asegurar que se mantenga la confianza en las fuerzas de seguridad por parte de la sociedad bajo su resguardo.

Mientras tanto, el caso sigue bajo análisis en instancias superiores y se aguarda la presentación pública de las conclusiones definitivas tras el examen exhaustivo de las circunstancias y responsabilidades involucradas, según detalló el comunicado militar y reprodujeron diversos medios informativos.