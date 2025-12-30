Agencias

Detenido un hombre por una agresión sexual a una mujer y su sobrina en Puente de Vallecas

El presunto responsable, de 32 años y nacionalidad peruana, fue arrestado tras una denuncia presentada por las supervivientes ante la UFAM, que investiga los hechos ocurridos después de una reunión en una vivienda del distrito madrileño

Ambas víctimas acudieron de inmediato a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) para formalizar una denuncia poco después de los hechos. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, los agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado domingo a un hombre de 32 años y nacionalidad peruana como presunto autor de una agresión sexual cometida contra una mujer y su sobrina, de 18 años, en Puente de Vallecas, Madrid.

Según informó Europa Press, el incidente ocurrió el 28 de diciembre aproximadamente a las 11:20 horas en un domicilio del distrito madrileño, después de que las víctimas, que también son de origen peruano, invitaran al sospechoso a su vivienda tras asistir juntos a una fiesta con amigos. Las mujeres conocían al presunto agresor desde hacía varios meses, detalle que según detalló Europa Press, indicó un vínculo previo entre las partes.

Las fuentes policiales consultadas por Europa Press aseguraron que la detención se llevó a cabo este domingo. El hombre, identificado como presunto responsable del ataque, se encuentra a disposición de la autoridad judicial en las próximas horas.

La investigación permanece bajo la responsabilidad de la UFAM, según consignó el medio, organismo especializado en delitos contra la libertad sexual y que se encarga de las diligencias para el esclarecimiento de este tipo de delitos. Europa Press detalló que la denuncia de las víctimas resultó fundamental para la rápida intervención policial y la puesta en marcha de los protocolos de atención establecidos para casos de esta naturaleza.

El Mundo, citado por Europa Press, adelantó que los hechos se desarrollaron tras una reunión social en el domicilio de las denunciantes, lo que refuerza la hipótesis de que existía un grado de confianza previo entre las víctimas y el detenido. La entrada de la UFAM en el caso garantizó la asistencia especializada a las afectadas y el inicio inmediato de la investigación judicial.

Según la información difundida por Europa Press, el arresto y las actuaciones policiales se produjeron en el marco de los protocolos habituales que rigen en estos casos, con atención prioritaria a las víctimas y coordinación con las autoridades judiciales. Las próximas etapas judiciales definirán la situación legal del detenido mientras la investigación sigue su curso.

