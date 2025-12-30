Agencias

Ayuntamiento de Madrid aclara que la Casa de Alba pide autorización para reformas en varios edificios, no cambio de uso

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha aclarado que la Casa de Alba ha pedido autorización para acometer reformas en varios edificios de su propiedad cercanos al Palacio de Liria pero "no un cambio del uso residencial".

Desde la Puerta del Sol, Sanz ha trasladado la información con la que cuenta el área de Urbanismo después de que el diario 'El País' haya publicado que la Casa de Alba "no renueva el contrato de 75 familias, que creen que harán pisos turísticos" en sus viviendas.

"No es la información que nosotros tenemos, lo que se ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid es una reforma de esos edificios, pero en ningún caso una modificación del uso residencial", ha remarcado la también portavoz municipal.

