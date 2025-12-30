Air Europa amplía hasta el 31 de enero la cancelación de sus vuelos a Venezuela

Las aerolíneas que conectan Madrid y Caracas han prolongado la suspensión de sus vuelos tras las recomendaciones de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) y por disposiciones del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela. Air Europa, Iberia y Plus Ultra anunciaron la medida para resguardar la seguridad de sus operaciones y de los pasajeros afectados. Según detalló el medio, estas decisiones forman parte de la respuesta de las compañías ante la prolongada crisis de conectividad aérea que atraviesan España y Venezuela.

De acuerdo con la información publicada, Air Europa ha ampliado la cancelación de sus vuelos hacia y desde Caracas hasta el 31 de enero, argumentando motivos vinculados con la situación actual en Venezuela. La aerolínea había suspendido por primera vez sus trayectos el 24 de noviembre y desde entonces ha venido prorrogando la medida. Para atender a los pasajeros afectados, Air Europa ofrece varias alternativas: cambio gratuito de fecha dentro de la misma cabina hasta el 31 de marzo de 2026, modificación de ruta hacia Medellín, Bogotá o Panamá en vuelos propios con un margen de hasta 14 días desde la fecha original, la posibilidad de reservar el importe del billete para compras futuras válidas en cualquiera de sus rutas, así como la opción de solicitar el reembolso total.

La aerolínea Plus Ultra también notificó que mantiene suspendidas sus frecuencias entre Madrid y Caracas hasta al menos el 31 de enero, medida que representa un impacto de consideración para la compañía, ya que Venezuela constituye una ruta clave en su portafolio. Plus Ultra facilita a sus pasajeros conexiones entre Madrid y Cartagena de Indias en Colombia, permitiendo el posterior enlace hacia Caracas mediante la aerolínea Laser, con la cual mantiene acuerdos de arrendamiento de aviones y tripulación. Según la información difundida, Plus Ultra mantiene su intención de reanudar el trayecto directo tan pronto como existan las condiciones necesarias.

Iberia, por su parte, presta a los clientes la opción de modificar la fecha de su vuelo, redirigir el viaje hacia otro destino cercano, o solicitar el reembolso íntegro del costo del pasaje. La compañía remarcó, de acuerdo con el medio, que la suspensión se mantendrá hasta poder restablecer las garantías de operación que exige el contexto.

Además de estas tres aerolíneas, la resolución del INAC también suspendió las licencias para operar regularmente vuelos a Venezuela de otros operadores internacionales, tales como TAP de Portugal, Avianca de Colombia, Gol de Brasil, Latam Colombia y Turkish Airlines de Turquía. De acuerdo con la información consignada, esta ola de cancelaciones responde al contexto de creciente tensión diplomática y militar surgida entre Caracas y Washington, tras la presencia incrementada de fuerzas estadounidenses en el Caribe.

La cancelación prolongada de vuelos impacta directamente en los planes de quienes viajan desde y hacia Venezuela, así como en el sector turístico y comercial entre ambos países. Las aerolíneas han implementado políticas de flexibilidad, reembolso y rutas alternativas adaptadas a quienes vean frustradas sus reservas a consecuencia de las restricciones impuestas.

Según reportó la fuente, las compañías permanecen a la espera de que la situación permita reanudar sus servicios de manera regular, mientras la conectividad aérea en la región continúa trastornada por las restricciones oficiales y la tensión geopolítica.