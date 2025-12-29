Agencias

Un alud atrapa a varias personas en las inmediaciones del Balneario de Panticosa (Huesca)

Servicios de emergencia continúan las labores de búsqueda tras un desprendimiento en el Pirineo oscense, mientras permanece sin confirmarse la cantidad de individuos afectados ni la gravedad del incidente, según informó la Guardia Civil

La Guardia Civil ha iniciado un amplio despliegue de unidades especializadas en respuesta al desprendimiento que se produjo junto al pico Tablato, cerca del Balneario de Panticosa en el Pirineo oscense, según detalló Europa Press. Tras la alerta, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), junto con personal de la Unidad Aérea y un sanitario del 061, se trasladaron hasta el área del incidente para dirigir las labores de búsqueda y asistencia. El accidente, motivado por la caída de un alud, sorprendió a un grupo de personas, cuyo número exacto y estado de salud no han sido confirmados por las autoridades.

De acuerdo con la información aportada a Europa Press por la Guardia Civil, la alerta llegó aproximadamente a las 13:00 del lunes a través del servicio de emergencias 112, desencadenando el inmediato inicio de la intervención. Los equipos desplazados se han centrado en rastrear la zona afectada y en evaluar la gravedad del suceso, que ocurrió en una de las áreas montañosas de mayor afluencia entre aficionados al senderismo y alpinismo durante la temporada invernal.

El medio Europa Press consignó que la Benemérita optó por activar simultáneamente recursos terrestres y aéreos para acelerar la localización y la asistencia a posibles afectados. La participación de un médico del 061 en el operativo busca asegurar atención sanitaria inmediata en caso de hallarse personas heridas bajo la nieve.

Europa Press informó que el desprendimiento tuvo lugar en una zona frecuentada tanto por visitantes del balneario como por deportistas, lo que ha elevado la preocupación respecto al número de personas afectadas. Las condiciones meteorológicas de la región, caracterizadas en estos días por el riesgo de aludes tras nevadas y cambios bruscos de temperatura, presentan desafíos adicionales a los equipos de rescate que permanecen en activo en el lugar de los hechos.

Según indicaron portavoces de la Guardia Civil a Europa Press, permanecerán desplegados los equipos operativos y de rescate mientras exista cualquier posibilidad de localizar a personas atrapadas o necesitadas de auxilio. La evolución de la situación continuará bajo vigilancia mientras se esperan actualizaciones oficiales sobre la identidad y el estado de los afectados por el alud.

La zona del Balneario de Panticosa, dentro del entorno de Huesca, figura habitualmente como destino para visitantes y amantes de actividades de montaña que buscan disfrutar de la naturaleza, una circunstancia que ha motivado la rápida intervención de los equipos de emergencia. Europa Press explicó que tanto los servicios terrestres como aéreos asegurarán la cobertura permanente hasta la confirmación de que todas las personas en el área se encuentran a salvo o han sido convenientemente atendidas. Las autoridades mantienen la coordinación para difundir nueva información según avance el operativo.

