SEMEDLAB alerta de que la variante K de la gripe A H3N2 puede mermar la capacidad inmunológica para neutralizar el virus

Entre las particularidades de la variante K del virus H3N2, SEMEDLAB destaca que las mutaciones observadas dificultan al sistema inmunitario neutralizar y reconocer el virus, incluso en personas previamente vacunadas o que superaron infecciones anteriores. Según informó la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEMEDLAB), este fenómeno ha impulsado incrementos inusuales de la gripe en Europa, promoviendo un inicio adelantado de la temporada gripal 2025-2026.

De acuerdo con SEMEDLAB, la variante K ha avanzado como dominante en la circulación del virus de la gripe A H3N2 en el continente, desatando retos para la vigilancia epidemiológica y la respuesta sanitaria. El medio señala que la proteína hemaglutinina (HA), el blanco principal de los anticuerpos inducidos tras infecciones previas o vacunación, presenta varias mutaciones específicas en esta nueva variante. “Estas modificaciones genéticas pueden disminuir parcialmente la capacidad del sistema inmunitario para reconocer y neutralizar el virus en personas previamente vacunadas o expuestas”, plantean desde la Comisión de Microbiología de SEMEDLAB.

El virus de la gripe tipo A H3N2 experimenta cambios constantes a través de la deriva antigénica, un proceso evolutivo en el que sus proteínas superficiales se ven alteradas gradualmente. SEMEDLAB explica que las mutaciones contenidas en la variante K resultan en una menor identificación antigénica por parte del organismo. Este mecanismo de cambio es esperado dentro de la evolución del virus, aunque ahora adquiere dimensiones de alerta ante la mayor eficiencia en la transmisión de la variante.

En términos de sintomatología, SEMEDLAB indicó que los casos reportados hasta el momento no presentan diferencias sustanciales respecto a la gripe estacional frecuente. Los síntomas incluyen fiebre, tos, congestión nasal, dolor muscular y sensación de malestar general. No obstante, destacaron que la variante K muestra una transmisibilidad superior, lo que ha precipitado el inicio de la epidemia gripal en el territorio europeo y ha elevado la cantidad de casos antes del periodo habitual.

Varias naciones europeas —entre ellas Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Portugal— experimentan ahora picos epidemiológicos anticipados asociados a esta variante. SEMEDLAB detalló que, a diferencia de años precedentes, la temporada gripal se ha adelantado de tres a cuatro semanas. Este fenómeno repercute directamente en el sistema sanitario, generando mayor presión en la Atención Primaria, servicios de urgencia y hospitales por el incremento temprano en la demanda.

Dentro de España, los registros epidemiológicos detectan una subida en los casos de gripe más temprana respecto a temporadas anteriores, con un crecimiento considerable del subtipo H3N2. Según SEMEDLAB, aunque la secuenciación completa aún no se ha realizado en todas las regiones, se considera que la expansión de la variante K constituye un factor clave tras este aumento.

Expertos consultados por SEMEDLAB consideran que la situación evidencia la dinámica natural de evolución y adaptación del virus a poblaciones con inmunidad parcial generalizada y no supone, por el momento, un cambio en la gravedad clínica de los casos. Ante este contexto, recomiendan intensificar las campañas de vacunación, hacerlas de forma anticipada y centrarlas en los grupos con mayor susceptibilidad. Estos incluyen personas mayores de 65 años, niños pequeños, mujeres gestantes, personas con enfermedades previas y profesionales sanitarios, según recoge SEMEDLAB.

El organismo concluye que la vigilancia reforzada, la secuenciación de virus circulantes y la flexibilidad en la aplicación de estrategias de inmunización resultan esenciales para afrontar con eficacia la nueva etapa de la gripe impulsada por la variante K del H3N2 en Europa, según consigna la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.