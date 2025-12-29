Rusia reabre el teatro de Mariúpol, destruido en el cerco de tres meses al inicio de la invasión de Ucrania

El teatro de Mariúpol cuenta de nuevo con actividad tras la presentación de una obra para el público, poco más de dos años después de los intensos combates que destruyeron buena parte de la ciudad y devastaron su emblemático espacio cultural. El gobernador designado por Moscú en la provincia ucraniana de Donetsk, Denis Pushilin, informó que el Teatro Dramático Ruso de Mariúpol finalizó su proceso de reconstrucción y abrió sus puertas el domingo, culminando un proyecto que, según sus declaraciones en Telegram, implicó a 300 trabajadores en su pico de actividad y requirió tres años para completarse.

De acuerdo con lo publicado por la agencia Europa Press, la reapertura formó parte de un acto oficial realizado en las instalaciones recientemente restauradas. Pushilin destacó que la reconstrucción incluyó una recreación de la composición escultórica original que adornaba la fachada del teatro y la instalación de equipos modernos. Señaló en detalle las características técnicas incorporadas, entre ellas un escenario giratorio, un foso de orquesta con tres posiciones ajustables y un conjunto de 84 mecanismos distintos que favorecen el cambio de escenografías durante las presentaciones teatrales.

El dirigente prorruso atribuyó la destrucción del teatro, ocurrida en 2022 durante el asedio a Mariúpol, a “militantes ucranianos”, manteniendo la versión oficial de las autoridades instaladas por Moscú. Según el comunicado compartido por Pushilin, la reapertura del centro cultural representa, a su juicio, “otro símbolo del renacimiento del Donbás” y un ejemplo del apoyo ruso a la región. El funcionario expresó su gratitud al gobierno de la Federación Rusa, declarando que “ha devuelto a los residentes de la ciudad y a la República Popular de Donetsk un lugar cultural único”.

Tal como consignó Europa Press, Mariúpol fue objetivo de bombardeos continuados tras el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, una operación lanzada tras la orden del presidente ruso, Vladimir Putin. Durante los tres meses de cerco militar, la ciudad —ubicada junto al mar de Azov— experimentó una destrucción masiva y una crisis humanitaria de grandes dimensiones. Naciones Unidas reportó que el 90 por ciento de los edificios resultó destruido o con daños significativos durante aquella ofensiva. Las cifras de desplazados se elevaron, superando la mitad del total de más de quinientos mil habitantes que residían en la ciudad antes de que empezara el conflicto.

Europa Press detalló que las autoridades rusas han intensificado los esfuerzos por reconstruir infraestructura e impulsar una imagen de “progreso” en los territorios ucranianos bajo su control. Estas iniciativas afectan a zonas de las provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, regiones que Rusia declaró anexionadas en septiembre de 2022. La reapertura del teatro forma parte de ese intento gubernamental por consolidar presencia y mejorar servicios en esas áreas, después de graves daños a la infraestructura local.

Las obras de restauración del teatro buscaron recuperar su “apariencia histórica”, según el comunicado del gobernador, sumando novedades tecnológicas y elementos que no formaban parte del edificio original. El espacio fue escenario de un ataque que, después de ser ampliamente documentado por fuentes internacionales, evidenció el costo humano y material de los enfrentamientos en Mariúpol. Las autoridades rusas insisten en señalar a fuerzas de Ucrania como responsables del ataque al teatro, posición no compartida de manera generalizada por la comunidad internacional.

La ocupación militar y la posterior gestión rusa en Mariúpol han estado marcadas por la reconstrucción selectiva de infraestructuras y la organización de actos públicos que buscan resaltar la estabilidad bajo control ruso, según reportó Europa Press. La presión bélica transformó el perfil de la urbe: buena parte de quienes permanecen en la ciudad viven hoy rodeados de edificaciones dañadas o en proceso de rehabilitación, mientras que miles de exresidentes se encuentran desplazados tanto en otras regiones de Ucrania como más allá de sus fronteras.

El teatro reabierto se suma a otros proyectos destacados por las autoridades prorrusas en la región, en una narrativa que presenta Mariúpol como un ejemplo de reconstrucción en el contexto del conflicto ucraniano. Según indicó Pushilin en su comunicación, el acto inaugural simbolizó para sus seguidores “los tiempos que corren” y busca ser interpretado como señal de una vuelta a la normalidad en la vida cultural local. El medio Europa Press remarcó que la realidad en Mariúpol sigue determinada por la extensiva destrucción causada durante la ofensiva inicial y que la recuperación integral de sus espacios está supeditada a las condiciones políticas y humanitarias de la zona.