Mueren 16 personas en un incendio en una residencia de mayores en Indonesia

Luego que el Hospital de Bhayangkara asumió la tarea de identificar a las víctimas del incendio en la residencia para adultos mayores en Manado, Célebes del Norte, la prioridad pasó a ser la coordinación con los familiares de quienes perdieron la vida. Este trágico suceso provocó la muerte de al menos 16 personas la noche del domingo, según informó el portavoz de la Policía de Célebes Norte, Alamsyah Hasibuan, tal como publicó la agencia Europa Press.

Las autoridades de Indonesia han concentrado los esfuerzos en la investigación del origen del fuego en la residencia, ubicada en el centro de Célebes del Norte, tras confirmar la magnitud de la tragedia. Según consignó Europa Press, el incendio afectó las instalaciones del hogar de ancianos y obligó a desplegar numerosos equipos de emergencia, quienes lograron extinguir las llamas cerca de una hora después de que se iniciara el incidente.

Europa Press detalló que por el momento no se cuenta con datos precisos sobre las causas que provocaron el incendio, aunque las autoridades han abierto una investigación como una de las principales líneas de trabajo. El portavoz policial, citado por el medio, subrayó que se mantiene una colaboración directa con los familiares de las víctimas, quienes esperan avances en el proceso de identificación y esclarecimiento de los hechos.

El incendio, ocurrido durante la noche, movilizó tanto a los bomberos como a personal sanitario y equipos policiales, quienes trabajaron para rescatar a los residentes y controlar la situación en el menor tiempo posible. La residencia afectada funcionaba como espacio de alojamiento para personas mayores, un grupo poblacional particularmente vulnerable ante emergencias de esta naturaleza, señaló Europa Press.

Los cuerpos recuperados del lugar fueron trasladados al Hospital de Bhayangkara, donde equipos médicos y forenses asumieron la tarea de confirmar la identidad de los fallecidos y notificar a los familiares correspondientes. Al respecto, Hasibuan señaló que se están siguiendo los protocolos de coordinación interinstitucional para asegurar que los procesos se realicen de acuerdo a las normativas vigentes y con atención a las familias involucradas, según reportó Europa Press.

La falta de información concluyente acerca de las razones detrás del incendio motiva una investigación minuciosa. Europa Press indicó que las autoridades locales han solicitado informes periciales y continúan recopilando evidencias a fin de determinar si existió alguna falla estructural, negligencia o causas externas que hayan contribuido al desarrollo y rapidez de la emergencia.

El medio europeo destacó que este tipo de accidentes revela la importancia de revisar las medidas de seguridad en las residencias para adultos mayores, sobre todo en materia de prevención y de actuación ante situaciones de riesgo. Los residentes y trabajadores del lugar solo recibieron asistencia tras la intervención de los equipos de emergencia, que lograron apagar el incendio en un plazo aproximado de sesenta minutos después de su inicio.

El suceso ha conmocionado a la comunidad local y a los familiares de los residentes. La Policía de Célebes Norte comunicó, según Europa Press, que continuará actualizando la información conforme avance la investigación y se cuente con datos adicionales sobre la identidad de las víctimas y las eventuales causas del incendio. Las autoridades también han dispuesto medidas de apoyo psicológico y social para los allegados y supervivientes afectados por la tragedia.