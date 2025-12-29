Agencias

Los precios de exportaciones industriales bajan un 1,4% en noviembre y los de importaciones caen un 3,2%

Según el INE, el valor de bienes industriales vendidos al exterior registró su cuarto descenso interanual consecutivo, mientras que las adquisiciones internacionales sumaron ocho meses seguidos de caídas, impulsadas principalmente por la energía y el material ferroviario

Las importaciones industriales españolas han acumulado ocho meses consecutivos de descensos interanuales, una tendencia influida principalmente por la disminución de los precios en los sectores de energía y material ferroviario. Según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE), los resultados correspondientes al mes de noviembre reflejan que, además, las exportaciones industriales registraron su cuarto mes seguido con descensos en la comparación anual.

De acuerdo con el organismo estadístico, el Índice General de Precios de Exportación de los productos industriales en España experimentó una bajada del 1,4% en noviembre respecto al mismo mes del año anterior. Este dato representa una desaceleración de 1,3 puntos porcentuales frente a la contracción observada en octubre. El medio explicó que la caída se suma a un ciclo trimestral de retrocesos, en el que los precios han mostrado descensos consecutivos trimestre tras trimestre, confirmando una tendencia sostenida de debilidad en el valor de los productos industriales destinados al mercado internacional.

En cuanto a las importaciones industriales, el INE detalló que los precios disminuyeron un 3,2% en noviembre en comparación con el mismo mes del año anterior, ampliando en siete décimas la caída registrada en octubre, cuando el descenso había sido del 2,5%. Esta evolución marca el octavo mes consecutivo en el que se observan tasas interanuales negativas en los precios de importación de productos industriales, consolidando una dinámica de reducción de costes en la adquisición internacional de bienes industriales.

El descenso mensual, es decir, la comparación entre noviembre y octubre, muestra que los precios de exportación de productos industriales bajaron un 0,5%. El Instituto Nacional de Estadística atribuyó este ajuste, especialmente, a la reducción del 8,9% en los precios de producción y distribución de energía eléctrica, así como al descenso del 2% en los precios de la fabricación de locomotoras y material ferroviario. Estos sectores han tenido un impacto determinante en la tendencia general, al representar una parte significativa de las exportaciones industriales españolas.

En lo que se refiere al comportamiento mensual de los precios de importación, los datos de octubre revelan una disminución del 0,3%. El informe del INE puntualizó que este comportamiento estuvo condicionado principalmente por los menores costes en el suministro de energía eléctrica y gas, con un retroceso del 10,8%. Otros factores también están presentes, pero el efecto dominante de los energéticos se refleja en la magnitud de la caída.

El análisis de la evolución reciente destaca el papel de la energía como motor tanto de las caídas en los precios de exportación como de importación. De acuerdo con el INE, el abaratamiento de los costes energéticos ha influido decisivamente en los indicadores industriales, trasladando su efecto a otras ramas industriales, como el material ferroviario, cuyo comportamiento de precios también se ha deteriorado durante el periodo estudiado.

Además de los datos cuantitativos, el INE subrayó que este contexto de descensos sostenidos sugiere una prolongación del ajuste en el comercio exterior de productos industriales, en medio de un entorno internacional marcado por las fluctuaciones en los precios de las materias primas y de la energía. La disminución interanual de precios en sectores estratégicos refleja ajustes que pueden estar vinculados a una menor demanda global o a mejoras en la eficiencia de la producción y distribución energética.

La información difundida este lunes por el INE deja entrever la magnitud del impacto que la evolución de los costes energéticos tiene sobre la industria española y sobre sus operaciones internacionales. Los datos publicados confirman que la energía y el material ferroviario se mantienen como los principales impulsores de la reducción de precios tanto en exportaciones como en importaciones industriales. El seguimiento mensual de esta tendencia y el análisis sectorial permitirán, según el INE, evaluar la profundidad y la persistencia de esta dinámica en próximas mediciones oficiales.

