La inestabilidad continuará en el área mediterránea con cinco CCAA en alerta por lluvias, tormenta y nieblas

La previsión de nieve en zonas montañosas del este peninsular y de Mallorca, a partir de cotas superiores a 1.400/1.800 metros y en algunos puntos por debajo de los 1.200 metros, llega al inicio de una jornada en la que cinco comunidades autónomas permanecerán bajo alerta meteorológica por lluvias, tormentas y nieblas, según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Este pronóstico, publicado por la Aemet y replicado por distintos medios, advierte sobre la continuidad de la inestabilidad atmosférica en el área mediterránea, aunque también detalla una transición progresiva hacia condiciones anticiclónicas tanto en la Península como en Baleares.

De acuerdo con la Aemet, durante este lunes 29 de diciembre el riesgo meteorológico afectará a regiones como Andalucía, Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana, donde se han activado alertas, principalmente en las provincias de Almería, Alicante, Castellón y Valencia, así como en Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca. El medio comunicó que estas áreas podrían registrar precipitaciones intensas acompañadas ocasionalmente de tormentas y granizo, con previsión de lluvias fuertes y persistentes, especialmente en la Comunidad Valenciana y con probabilidad de episodios similares tanto en el archipiélago balear como en los litorales de Murcia y Almería. Además, la Aemet señaló la posibilidad de que se produzcan lluvias de carácter localmente muy intenso en partes concretas de la región valenciana.

En relación a las tormentas, el organismo meteorológico detalló que Castellón, Valencia, Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca podrían experimentar episodios destacados de este tipo, lo que contribuiría a la situación de alerta. Por otra parte, las nieblas ocuparán también un lugar relevante durante la jornada, con especial atención a las provincias de Salamanca, Valladolid y Zamora, donde la visibilidad podría descender hasta los 100 metros y no se descarta la formación de nieblas engelantes, fenómeno que incrementa el riesgo vial y las complicaciones en el transporte.

Según publicó la Aemet, la tendencia general durante el día apunta a la disminución y cese de las precipitaciones, junto a la apertura de claros, si bien la primera mitad de la jornada estará marcada por la nubosidad, tanto en las regiones mediterráneas como en otros puntos de la península. El organismo matizó que en el resto del territorio peninsular las lluvias quedarán prácticamente descartadas, aunque sí se observará una abundancia de nubes bajas que tenderán a despejarse progresivamente, con la excepción del área situada en el extremo occidental y la zona cantábrica, donde predominarán cielos poco nubosos o despejados.

En Canarias, la Aemet anunció la probabilidad de chubascos ocasionales en las islas de relieve montañoso y la aparición de cielos nubosos al inicio del día, con tendencia a aclarar conforme avance la jornada. También se prevén nieblas matinales en los interiores de Galicia y del tercio este de la península, además de en el alto Ebro y ambas mesetas, que podrían tener especial densidad en las regiones centrales y occidentales de la Meseta Norte, donde no se descartan nieblas engelantes.

La evolución de las temperaturas es otro de los puntos destacados por la Aemet. Según consignó el organismo, las máximas presentarán un ligero ascenso en el tercio sur peninsular y en zonas de montaña del resto del país, mientras que en las áreas afectadas por nieblas densas en la mitad norte, las temperaturas tenderán a descender. Las mínimas experimentarán un descenso en la mayoría del territorio, con heladas débiles previstas en extensas zonas del interior de la mitad norte peninsular y en sierras del sureste. La Aemet precisó que estas heladas pueden llegar a considerarse moderadas en áreas de montaña e incluso localmente fuertes en los Pirineos.

En cuanto a los vientos, la Aemet informó que predominarán vientos flojos en la mayor parte del país, aunque se registrarán intervalos moderados en los litorales mediterráneos. En las regiones del Cantábrico y Galicia, la componente sur será la predominante, mientras que en el resto del territorio se impondrán los vientos del norte y este, que luego girarán a poniente en el Estrecho y el área de Alborán.

Las condiciones meteorológicas descritas por la Aemet completan un escenario de transición hacia la estabilidad, pero con la persistencia de riesgos significativos durante la jornada, afectando principalmente al Mediterráneo y determinadas áreas hercúleas del interior peninsular.