Hallado el cuerpo de una niña presuntamente víctima del naufragio del barco de los españoles desaparecidos en Indonesia

Residentes indonesios encontraron el cadáver de una menor, de unos doce años, durante las tareas de rastreo cerca de la isla de Padar. El cuerpo fue trasladado al hospital regional para su identificación forense y confirmar la identidad junto a familiares

Los trabajos de rastreo, llevados a cabo por residentes indonesios en las cercanías de la isla de Padar, dieron paso al hallazgo del cadáver de una menor, que luego fue trasladado al Hospital Regional de Komodo para su reconocimiento forense. La noticia principal gira en torno a la identificación del cuerpo, que podría corresponder a una de las niñas españolas que viajaba junto a su familia en la embarcación siniestrada cerca de Labuan Bajo, en el Parque Nacional de Komodo. Según informó la Agencia de Búsqueda y Rescate de Indonesia a través de sus canales oficiales, entre ellos Facebook, las autoridades buscan certificar la identidad junto a los familiares afectados.

De acuerdo con lo reportado por la agencia Antara News, la víctima encontrada corresponde a una niña, cuya edad ronda los doce años. El jefe de la oficina de Maumere y coordinador del operativo, Fathur Rahman, especificó que el cadáver se localizó a aproximadamente una milla náutica del sitio en el que presuntamente se hundió el barco de motor Putri Sakinah. Asfan Dulhasan, responsable de la Subdirección de Operaciones de la misma delegación, afirmó a Antara News que los indicios apuntan a que se trata de una menor y subrayó la importancia de la verificación forense para evitar errores de identidad.

La presencia en el hospital regional de la familia de la posible víctima facilitó el proceso de identificación, acompañando en todo momento a las autoridades médicas encargadas de analizar los restos, según detalló la Agencia de Búsqueda y Rescate de Indonesia. Este operativo se desarrolla bajo un clima de expectativa por parte de allegados y autoridades consulares, quienes aguardan la confirmación definitiva sobre si el cadáver hallado corresponde a una de las menores españolas desaparecidas durante el naufragio.

La información recabada por el medio Antara News apunta a que el hallazgo del cuerpo tuvo lugar justo en el primer día de ampliación del área de búsqueda, una decisión tomada por las autoridades tras varios días sin resultados positivos. La colaboración de residentes locales resultó crucial, pues fueron ellos quienes encontraron el cuerpo y alertaron al equipo conjunto de búsqueda y rescate, permitiendo que la operación se orientara hacia esa zona.

Según consignó la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG), el naufragio se atribuye a intensas condiciones climatológicas, que generaron un elevado oleaje en las inmediaciones de la isla de Padar. Las autoridades locales mencionaron que la embarcación perdió potencia en el motor justo antes de ser golpeada por las olas, circunstancia que desencadenó el hundimiento del barco.

El accidente involucró al entrenador del Valencia CF Femenino B, Fernando Martín, de 44 años, a dos menores —uno hijo del propio Martín y otro de su pareja, Andrea Ortuño— y a otra hija, que fue rescatada junto a Ortuño. Hasta el momento, continúan desaparecidas tres personas: el propio Fernando Martín y los dos niños antes mencionados, según detalló la Agencia de Búsqueda y Rescate.

La familia se encontraba en Indonesia disfrutando de un viaje vacacional, una actividad que ha ganado popularidad entre turistas europeos en los últimos años. En este sentido, la intención de las autoridades indonesias es mantener activas las operaciones de rastreo por mar y tierra durante los siguientes días, en busca de las restantes personas desaparecidas, de acuerdo con lo recogido por Antara News.

El caso sigue siendo objeto de atención en el país asiático y entre la comunidad internacional, no solo por la implicación de ciudadanos extranjeros, sino por la complejidad de las tareas de rescate en contextos marcados por condiciones meteorológicas adversas y vastas extensiones insulares, tal como documentó la Agencia de Búsqueda y Rescate de Indonesia.

