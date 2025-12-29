Elma Saiz avisa: la ciudadanía no es consciente del daño "en sus carnes" por los "pactos de involución" de PP y Vox

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, expuso que el crecimiento de la ultraderecha en Extremadura se refleja en el aumento de diputados de Vox en el Parlamento regional, que duplicó su representación. La funcionaria vinculó estos resultados a lo que denominó "pactos de involución" entre PP y Vox en distintas comunidades autónomas, un aspecto central en los recientes procesos electorales. Según informó Europa Press citando la entrevista emitida en ‘Hoy por Hoy’ de Cadena SER, Saiz alertó que la ciudadanía aún no percibe en su día a día las consecuencias de estas alianzas, sosteniendo que representan retrocesos en derechos y una reducción significativa de la protección social.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, Saiz insistió en que los acuerdos entre el Partido Popular y Vox conllevan retrocesos tangibles tanto en derechos como en garantías sociales, un impacto que, a su criterio, la sociedad todavía no ha experimentado "en sus carnes". Subrayó que el Gobierno central actúa como garante de esos derechos y recordó que Vox niega problemáticas como la violencia de género y el cambio climático, cuestiones esenciales en la agenda del Ejecutivo. Además, aludió al uso de los más de 300.000 millones de euros de recursos adicionales orientados a las comunidades autónomas, lamentando que, en el caso extremeño, no se hayan destinado para atender la necesidad habitacional existente.

Durante el diálogo con Cadena SER, recogido por Europa Press, Saiz abordó la situación electoral en Extremadura y reconoció que el PSOE enfrenta un retroceso significativo en la Asamblea, bajando de 28 a 18 escaños. Argumentó que este descenso se está analizando dentro del partido para establecer estrategias de recuperación y mejora electoral. También hizo referencia a dos acontecimientos que considera relevantes en este proceso: la disminución histórica en la participación, que calificó como un problema para la democracia, y el avance de la ultraderecha debido al aumento de la representación de Vox.

Consultada sobre las causas detrás de la merma del PSOE en Extremadura, la ministra mencionó que el adelanto electoral pudo haber perjudicado las aspiraciones socialistas. Calificó la convocatoria de elecciones del 21 de diciembre como "innecesaria" y sugirió que la presidenta de la región, María Guardiola (PP), habría buscado como fin último desgastar al Gobierno central dirigido por Pedro Sánchez. Saiz criticó lo que denominó "modus operandi de deshumanización del candidato" socialista por parte de sectores vinculados a la derecha, en alusión al trato recibido por Miguel Ángel Gallardo, exsecretario del PSOE extremeño, y apuntó que fue la militancia socialista quien lo eligió.

El medio Europa Press indicó también que Saiz evitó pronunciarse sobre si la condición de procesado de Gallardo, sumada a la de un familiar del presidente Pedro Sánchez, influyó de manera negativa en los comicios. Expresó su respeto por la prerrogativa de la presidenta autonómica para convocar elecciones, pero afirmó que esta decisión no le otorgó mayor autonomía al ejecutivo regional sino que la dejó, según su interpretación, más ligada a la formación de Vox.

Por otra parte, según detalló Europa Press citando las declaraciones de Saiz, la ministra señaló que Vox cuestiona el consenso social en torno a la existencia de la violencia machista y rechaza la evidencia científica sobre el cambio climático, posiciones que considera incompatibles con una política de protección social robusta. Manifestó que no se han atendido de manera suficiente las demandas ciudadanas relativas a la vivienda en Extremadura, pese al incremento presupuestario autonómico.

Saiz concluyó que el PSOE se encuentra inmerso en un proceso de autocrítica y análisis tras los resultados electorales en Extremadura, con el objetivo de adoptar medidas para revertir la caída de apoyo electoral en próximas convocatorias. Subrayó que la movilización de los votantes y el refuerzo de políticas socialmente inclusivas serán prioritarios en la estrategia del partido socialista, según informa Europa Press.