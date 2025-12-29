El lado más íntimo de la Navidad de Norma Duval: familia, ausencias y un plan especial de Nochevieja

Norma Duval detalló que la reciente ausencia de su sobrino Juan Carlos, fallecido en 2024 a los 36 años, ha influido en la manera en que transcurre este periodo navideño para ella y su familia. Según publicó el medio, Duval encuentra en el recuerdo y la cercanía de sus seres queridos una fuente de consuelo durante unas fiestas que presentan un carácter especialmente emotivo, marcadas tanto por el dolor de la pérdida como por la solidaridad y la unión familiar.

De acuerdo con la información de la fuente, la artista decidió pasar la Navidad en casa junto a sus hijos y nietos, priorizando la tranquilidad y el ambiente familiar tras un año especialmente complejo. “En familia, mañana me voy, que me espera mi marido, ahora me voy yo, me voy mañana a primerísima hora, las Navidades las he pasado aquí, con mis hijos, es fin de año... que ya son muy mayores ellos”, expresó Duval, según consignó el medio. Esta declaración refleja cómo sus hijos, ya adultos, organizan sus propias celebraciones, permitiendo a la artista ajustar su agenda para compartir la Nochevieja fuera de Madrid con su pareja. Esta forma de organizarse responde al deseo de encontrar equilibrio entre su papel como madre y abuela y su vida sentimental.

El medio destacó que las celebraciones de Duval combinan momentos de recogimiento privado con participación en actividades públicas. Aprovechando sus compromisos en Madrid, la vedette acudió recientemente a un evento benéfico donde artistas y personalidades se enfrentaron en un partido con fines solidarios. Esta faceta pública solidaria se suma a su deseo de mantener la cercanía con el público incluso en fechas festivas, mostrando su otra cara más involucrada con causas sociales.

Las fiestas navideñas se convierten para Duval en un homenaje discreto a quienes ya no están, en especial a Juan Carlos, cuyo fallecimiento sigue presente en el ánimo de la familia. Tal como reportó el medio, la vedette no oculta el peso que supone este vacío reciente y la huella emocional que deja en cada encuentro familiar. El entorno se convierte así en un refugio para compartir el duelo y celebrar el recuerdo de los ausentes.

Según el mismo medio, Duval ha optado por una Navidad “muy casera”, marcada por una convivencia tranquila junto a los más cercanos, reforzando la importancia de mantener los lazos familiares y la intimidad. Al mismo tiempo, ha querido reservar la despedida del año para un encuentro más privado con su futura pareja, decidiendo viajar fuera de la capital para reunirse con él en la intimidad.

La organización de estas fechas, relatada por la propia artista al medio, responde tanto a los nuevos ritmos familiares como a la necesidad de adaptación ante las ausencias. Duval reconoce haber encontrado consuelo en sus nietos, hijos y marido, y enfoca las celebraciones navideñas como oportunidades para recordar y rendir homenaje a los seres queridos perdidos. Según detalló el medio, esta Navidad representa para Norma Duval un momento de transición, en que el equilibrio entre vida familiar y de pareja resulta clave para llevar adelante el final del año.