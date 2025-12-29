Amper se adjudica dos contratos estratégicos en Mauritania por 12 millones

La rehabilitación completa de los sistemas de iluminación, junto con la renovación de la infraestructura energética y de la red de control del Aeropuerto Internacional de Nouadhibou, figura entre las iniciativas recientes más relevantes para la operativa aeroportuaria del país africano. Este conjunto de obras forma parte de dos contratos estratégicos adjudicados a Amper, que según informó este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), suman un valor aproximado de 12 millones de euros al cambio actual y buscan transformar los servicios críticos en la segunda terminal aérea más importante de Mauritania.

El medio reportó que la división de Defensa y Seguridad Nacional de Amper será la responsable del desarrollo de varios sistemas tecnológicos de comunicaciones aeronáuticas, navegación aérea y modernización aeroportuaria en la región. Según detalló la empresa y tal como publicó la CNMV, uno de los contratos, valorado en 5,09 millones de euros, fue otorgado por Enaire, el gestor estatal de la navegación aérea, e implica la entrega y puesta en marcha plena de un centro de comunicaciones tierra-aire y de un sistema de transmisión automática y constante de información esencial sobre los vuelos. Este despliegue, según consignó la empresa, aportará mejoras directas en la seguridad y la cobertura del espacio aéreo correspondiente a la Región de Información de Vuelo (FIR por sus siglas en inglés) de Canarias, lo que resulta significativo para el corredor de rutas que conecta Europa y Sudamérica.

Por otra parte, la Agencia para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar (Asecna) concedió a Amper el contrato de modernización, cuyo valor asciende a cerca de 6,94 millones de euros. Este encargo contempla la rehabilitación de todos los sistemas de ayudas luminosas en el aeropuerto, además de renovar la totalidad de las instalaciones que conforman la producción y distribución de energía, así como la red de control que sustenta su funcionamiento operativo. Según publicó la empresa, estas infraestructuras resultan esenciales para garantizar que las operaciones aeroportuarias cumplan los estándares requeridos de eficiencia y seguridad.

Amper comunicó a la CNMV que los proyectos impulsarán la capacidad del aeropuerto internacional de Nouadhibou de prestar servicios críticos en todo tipo de condiciones, facilitando la gestión de vuelos y mejorando las condiciones operacionales de la terminal. Además, estos desarrollos tecnológicos robustecen la conectividad aérea entre África, Europa y Sudamérica, al optimizar la cobertura, la navegación y la transmisión de datos necesarios para la gestión segura del tráfico aéreo en esta franja del Atlántico.

La adjudicación de ambos contratos evidencia, de acuerdo con el comunicado de Amper citado por el medio, la capacidad de la empresa para proporcionar tecnología propia y avanzada a clientes que operan en contextos de alta demanda dentro del sector de la Defensa y Seguridad Nacional, donde la gestión eficiente del tráfico aéreo representa un componente crucial. Según la empresa, estos proyectos fortalecen su posición en mercados especializados y reafirmaron el compromiso de la firma con la modernización y mejora de las infraestructuras críticas en países estratégicos dentro del continente africano.

De acuerdo con lo informado a la CNMV, tanto la mejora de los sistemas de comunicación y navegación como la renovación de las infraestructuras energéticas y de control, contribuirán a una mayor seguridad, fiabilidad y eficiencia en el tráfico aéreo regional, con impacto directo en la operativa de rutas intercontinentales que enlazan destinos europeos y sudamericanos.