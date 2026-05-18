Perú registró un superávit comercial de 3.570 millones de euros en marzo, un 85,3% más

Perú registró un superávit comercial de 4.157 millones de dólares (3.570 millones de euros) durante el pasado mes de marzo, lo que supone un incremento interanual del 85,3%, según se desprende de los datos publicados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Las exportaciones alcanzaron los 9.947 millones de dólares (8.542 millones de euros) al crecer en un 38,4% gracias al alza del precio promedio de las mismas, aunque el volumen se resintió con una caída del 0,2%.

PUBLICIDAD

De su lado, las importaciones aumentaron un 21,9%, hasta los 5.790 millones de dólares (4.972 millones de euros), debido al mayor volumen de adquisiciones de bienes de consumo y suministros industriales.

El superávit de marzo fue inferior al de enero, con 4.532 millones de dólares (3.892 millones de euros), y al de febrero, con 4.179 millones de dólares (3.589 millones de euros). Sin embargo, el superávit acumulado entre enero y marzo ascendió a 12.868 millones de dólares (11.050 millones de euros), un 87,1% más que un año antes.

PUBLICIDAD