Reducir la ingesta de grasas saturadas muestra beneficios en la mortalidad, pero sólo en individuos de alto riesgo

Reemplazar las grasas saturadas por poliinsaturadas demostró ofrecer el mayor efecto protector contra los infartos no mortales entre las intervenciones dietéticas evaluadas en diferentes ensayos clínicos, según expertos de la Universidad de Toronto, la Universidad McMaster y la Universidad Texas A&M. Esta conclusión se desprende de una revisión sistemática publicada en Annals of Internal Medicine que examinó la relación entre la reducción de grasas saturadas y la salud cardiovascular en personas con diversos grados de riesgo cardiometabólico, centrándose especialmente en quienes presentan factores de riesgo elevados.

De acuerdo con la información de Annals of Internal Medicine, la revisión se centró en 17 ensayos aleatorizados que involucraron a 66.337 participantes, todos con un seguimiento de al menos dos años. El objetivo consistió en comparar el impacto de la reducción de grasas saturadas, o su sustitución por otros nutrientes, especialmente grasas poliinsaturadas (PUFA), sobre la mortalidad por cualquier causa y los eventos cardiovasculares, indicadores clave de salud pública y clínica, según reportó el equipo investigador citado por Annals of Internal Medicine.

El medio explicó que, dentro de la cohorte estudiada, los participantes que presentaban alto riesgo cardiovascular experimentaron beneficios notables al reducir su ingesta de grasas saturadas. En este grupo, los resultados indicaron una disminución de las muertes por todas las causas, así como una posible reducción de muertes cardiovasculares, infartos de miocardio no mortales y accidentes cerebrovasculares. El reemplazo específico de grasas saturadas por PUFA tuvo especial relevancia en la reducción del riesgo absoluto de infartos no mortales, según aclararon los especialistas de las universidades citadas.

Según expuso Annals of Internal Medicine, el impacto de la reducción de grasas saturadas resultó menos relevante en personas con bajo o intermedio riesgo cardiovascular. En estos casos, tanto la reducción como el reemplazo de grasas saturadas por otros macronutrientes mostraron beneficios marginales o nulos al cabo de cinco años de seguimiento.

La publicación detalló que una reducción en el consumo de grasas saturadas estuvo ligada consistentemente a menores niveles de colesterol total y colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (c-LDL) en la muestra revisada. La disminución de estos biomarcadores se consideró una tendencia uniforme en los estudios, aunque los efectos sobre la mortalidad y los eventos cardiovasculares variaron según el riesgo de los participantes.

De acuerdo con los investigadores citados por Annals of Internal Medicine, en las personas identificadas como de alto riesgo, la evidencia sugiere que adoptar cambios en la calidad de las grasas alimentarias puede representar una herramienta relevante para la prevención de eventos cardíacos graves y la reducción de la mortalidad general. El análisis sugiere que el simple recorte de grasas saturadas no resulta tan eficaz como su reemplazo activo con grasas poliinsaturadas, que son componentes presentes en diferentes aceites vegetales y pescado.

A lo largo de los ensayos analizados, los científicos observaron que cuanto mayor era el riesgo de los participantes, más marcado resultaba el beneficio de los cambios en la dieta. En contraste, para quienes presentan bajo riesgo cardiovascular, la modificación en el consumo de grasas saturadas no produjo resultados clínicamente significativos en términos de reducción de episodios cardíacos o mortalidad en el horizonte temporal estudiado.

El estudio coordinado por expertos de la Universidad de Toronto, la Universidad McMaster y la Universidad Texas A&M, y reseñado por Annals of Internal Medicine, subrayó la importancia de estrategias personalizadas en nutrición para la prevención cardiovascular, haciendo énfasis en la evaluación del riesgo individual al definir pautas dietéticas enfocadas en la reducción de grasas saturadas y su reemplazo por grasas poliinsaturadas.