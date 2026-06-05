Alejandro Sanz inicia este sábado en La Cartuja su gira española: "Hola mi gente, feliz por comenzar en casita"

El cantante Alejandro Sanz inicia este sábado, 6 de junio, su tour en España con parada en el estadio La Cartuja, a las 22,00 horas --la segunda cita en Andalucía será en Fuengirola (Málaga) el 24 de julio--, donde presentará su nuevo trabajo discográfico: '¿Y ahora qué?'. Al respecto, el artista se ha mostrado "muy feliz" por comenzar su gira "en casita". La última vez que brindó un concierto en la capital andaluza fue hace justo seis años, cuando congregó a 45.000 personas en el estadio Benito Villamarín.

Así lo ha expresado en sus redes sociales, consultadas por Europa Press. "Hola mi gente, hola familia. Estoy muy feliz por iniciar la gira en España. Tengo muchas ganas de veros y de disfrutar de los conciertos", ha afirmado ilusionado el cantante madrileño, que combinará sus grandes éxitos con los temas más recientes de su repertorio, incluyendo su último álbum.

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Desde hace días, algunos de sus seguidores, como ya sucedió en ese último concierto en Sevilla, aguardan impacientes en el recinto de la Cartuja a que se abran las puertas del estadio.

Tras un arranque en 2026 en México, con una gira triunfal donde consiguió el 'sold out' en sus primeras fechas y agotó las últimas entradas para el resto del tour, el laureado artista español presentará en Sevilla temas como 'Palmeras en el Jardín' --canción que marcó el inicio de esta nueva etapa--, 'Hoy No Me Siento Bien', junto a Grupo Frontera, y 'El Vino de Tu Boca'.

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En su gira latinoamericana ha recorrido Bogotá (Colombia); Quito y Guayaquil (Ecuador); Lima (Perú); Santiago (Chile); Rosario, Córdoba y Buenos Aires (Argentina).

Tras el estreno en La Cartuja, la gira continuará por ciudades como Gijón, Bilbao, Mallorca, Madrid, Barcelona, Gran Canaria, Murcia, Valencia y A Coruña.

Con más de 25 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, todos sus álbumes han obtenido la categoría de Múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos. Sanz es, además, el artista español con más premios Grammy en la historia, con un total de 22 Latin Grammy y 4 Grammy.

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