Lola Fernández Ochoa habla de la importancia de visibilizar la salud mental

Durante la conversación, Lola Fernández Ochoa compartió que, aunque al inicio le resultaba complicado recordar a su hermana Blanca tras su fallecimiento, en la actualidad esas memorias han adquirido un matiz distinto y positivo, permitiéndole sonreír al evocarlas. A partir de esa experiencia personal, Lola enfatizó públicamente la relevancia de hablar de manera abierta sobre los desafíos psicológicos, subrayando la necesidad de sensibilizar a la sociedad respecto a la salud mental y de establecer un entorno de respaldo para los deportistas. Según consignó el medio Europa Press, estas reflexiones tuvieron lugar días después de que sus sobrinos, Olivia y David, hijos de Blanca, participaran en el programa ‘¡De viernes!’ para rendir homenaje a su madre, seis años después de su fallecimiento. Lola, por su parte, acudió como invitada a la emisión de ‘Fiesta’ y también dialogó en exclusiva con las cámaras de ese medio, donde profundizó en la importancia de que los deportistas reciban apoyo psicológico adecuado.

De acuerdo con Europa Press, Lola describió el proceso de afrontar la pérdida y el duelo tras las muertes de sus hermanos Blanca y Paco. Al evocar a Paco, quien también formó parte de una relevante saga de deportistas españoles, Lola expresó que lo tiene presente especialmente al hacer actividades divertidas, recordando con afecto su forma de disfrutar la vida. En cuanto a Blanca, admitió que en las primeras etapas tras su partida sentía dificultad y dolor, pero con el paso del tiempo, la memoria de su hermana le produce serenidad y alegría. También compartió que piensa que si Blanca viviera, se sentiría orgullosa tanto de sus hijos, Olivia y David, como de la labor de la Fundación Blanca, impulsada para respaldar a los atletas y difundir la realidad de las enfermedades mentales.

Lola Fernández Ochoa subrayó en sus declaraciones a Europa Press que hacer públicas las situaciones relacionadas con las dificultades psicológicas puede ser difícil al principio, ya que quienes atraviesan estos episodios o sus familias pueden experimentar inseguridad y vergüenza. “Al principio cuesta mucho porque sientes un poquito de vergüenza de que alguien de los tuyos ha tomado esa decisión, pero son decisiones que se toman y que no podemos hacer nada”, declaró Lola al medio, aludiendo de manera discreta a la muerte de Blanca. En ese proceso, explicó que se mantiene en calma porque siente que brindó la ayuda posible y confesó que en retrospectiva quizá hubiera sido útil contar con mayores conocimientos de psicología, o bien buscar la intervención de profesionales especializados, pero que actuó con los recursos que tuvo a su alcance.

Consultada en la misma línea, Lola Fernández Ochoa reflexionó acerca del impacto que han tenido ciertos testimonios recientes sobre salud mental en el deporte, tanto a nivel nacional como internacional. Según relató a Europa Press, considera que la decisión de la gimnasta estadounidense Simone Biles de retirarse temporalmente de la competencia en los Juegos Olímpicos para atender asuntos relacionados con su salud mental significó un punto de inflexión, propiciando que el tema adquiriera visibilidad global. Añadió que el caso de Blanca se sumó posteriormente a esa lista, junto con las experiencias compartidas en público por figuras como el futbolista Andrés Iniesta y el baloncestista Ricky Rubio.

El medio Europa Press detalló que para Lola, la muerte de su hermana actuó como un detonante en la conversación pública sobre la salud mental, contribuyendo a que en los últimos años los medios y la sociedad española hayan comenzado a abordar el asunto con mayor frecuencia. Desde su perspectiva, resulta crucial establecer mecanismos para continuar con la labor de concienciar, hacer visible y normalizar las enfermedades y sufrimientos psicológicos, frenando el estigma y facilitando estrategias de prevención y tratamiento.

Dentro de esa dinámica, la Fundación Blanca Fernández Ochoa, en la que Lola tiene un papel activo, busca fomentar el apoyo a deportistas, un grupo al que percibe especialmente vulnerable debido a las presiones inherentes a la alta competición. Según publicó Europa Press, Lola enfatizó la importancia de que las personas en ámbitos de alto rendimiento cuenten con sistemas de acompañamiento psicológico, tanto para enfrentar las demandas emocionales como para superar los eventuales momentos de crisis. La fundación, según relató, trabaja para crear redes de apoyo y abrir espacios de diálogo con la misión de proteger tanto la salud física como la emocional de los atletas.

A lo largo de sus intervenciones, Lola Fernández Ochoa resaltó en reiteradas ocasiones el valor de hablar abiertamente sobre la salud mental y buscar ayuda ante las señales de problemas emocionales, reconociendo la dificultad inicial de romper el silencio y superar el estigma. Según consignó Europa Press, considera que el progreso en la visibilización y el abordaje de estos temas no solo beneficia a los deportistas, sino que también repercute en la sociedad en su conjunto, ya que fomenta la empatía, impulsa la prevención y mejora la calidad de vida de quienes padecen trastornos psicológicos.

El recuerdo permanente de Blanca y el legado que esta dejó sirven como impulso para que Lola y el resto de la familia impulsen iniciativas dentro y fuera del ámbito deportivo, según reportó Europa Press. Consciente de la complejidad de las enfermedades mentales y del impacto que estas provocan en las familias, Lola insistió en la necesidad de que los entornos próximos estén atentos a las señales de malestar y mantengan la disposición de ofrecer apoyo integral, incluyendo el acceso a profesionales sanitarios especializados.

En el contexto actual, los testimonios de figuras públicas han contribuido a transformar la mentalidad colectiva sobre la salud mental. Europa Press recogió que, para Lola Fernández Ochoa, cada relato personal hace posible que más personas se animen a romper el silencio y a mirar estas afecciones desde un enfoque de comprensión y normalidad. La trayectoria de Blanca en el deporte, sus logros como la primera española en recibir una medalla olímpica y la posterior creación de una fundación con su nombre han configurado un escenario propicio para que el debate se profundice y extienda a nuevas generaciones.

A partir de estos hechos, la figura de Lola Fernández Ochoa y su implicación tanto a nivel familiar como en el marco de la Fundación Blanca se consolidan como un referente en la promoción de la salud mental, tal como subrayó Europa Press, fortaleciendo la conciencia pública acerca de la necesidad de hablar sobre estos temas y de facilitar recursos accesibles para quienes lo requieran, en especial entre quienes afrontan las exigencias del deporte de alto nivel.