La inestabilidad continuará mañana en el área mediterránea con cinco CCAA en alerta por lluvias, tormenta y nieblas

En Salamanca, Valladolid y Zamora, la visibilidad se reducirá hasta los 100 metros debido a densos bancos de niebla, que podrían ser nieblas engelantes, según reportó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Estas condiciones se suman a una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica en diversas zonas del litoral e interior español, donde varias provincias permanecen bajo alerta por intensas lluvias, tormentas, bajas temperaturas y viento, conforme a la previsión de la Aemet para este lunes.

De acuerdo con Aemet, cinco comunidades autónomas estarán en situación de riesgo meteorológico, con activación de la alerta amarilla, por precipitaciones, tormentas y nieblas. Andalucía, Baleares, Murcia y la Comunidad Valenciana encabezan la lista de regiones donde se anticipan lluvias significativas. Las advertencias específicas afectan a las provincias de Almería, Murcia, Alicante, Castellón y Valencia, así como a las Islas Baleares, que incluyen Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca. El medio oficial detalló que en regiones como Castellón, Valencia, Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca, las precipitaciones podrán estar acompañadas de tormenta.

En el caso de las áreas más afectadas de la Comunidad Valenciana, la previsión señala que las precipitaciones pueden alcanzar carácter fuerte, persistente o incluso localmente muy fuerte. También se esperan intensidades relevantes en Baleares y en las zonas costeras de Murcia y Almería. Cataluña mantiene la posibilidad de registrar lluvias de cierta intensidad, aunque con una probabilidad algo menor. Según publicó la Aemet, las precipitaciones tenderán a cesar con el paso de las horas y se prevé la apertura de claros en el cielo posteriormente.

Respecto a la forma de las precipitaciones, la información de Aemet puntualiza que podrá registrarse nieve en las áreas de montaña del extremo oriental peninsular y también en la isla de Mallorca, por encima de altitudes situadas entre los 1.400 y los 1.800 metros. La cota de nieve podría situarse temporalmente en torno a los 1.200 metros, sobre todo al comienzo del episodio en la zona de la Ibérica sur.

En cuanto a las temperaturas, el pronóstico indica un ascenso de los valores máximos en el tercio sur peninsular y en áreas montañosas del resto del país, mientras que en las zonas citadas donde se mantenga la niebla en la mitad norte peninsular, las temperaturas máximas registrarán descensos. La tendencia para las mínimas apunta a un descenso en la mayor parte del territorio nacional. Este descenso térmico traerá consigo heladas débiles en extensas regiones del interior de la mitad norte y en las sierras del sureste. Según consignó el medio oficial, las heladas podrían ser moderadas en zonas montañosas, alcanzando localmente intensidad fuerte dentro del entorno de los Pirineos.

En lo relativo a la nubosidad, la Aemet prevé que en la mayoría del territorio peninsular las lluvias quedarán restringidas a las regiones mediterráneas. En el resto de la Península, predominarán cielos cubiertos o con nubes bajas; no obstante, a medida que avance el día, las condiciones tenderán a mejorar y se prevé que el cielo quede mayoritariamente despejado. En la vertiente occidental y la cornisa cantábrica, el pronóstico describe cielos generalmente despejados. Para el archipiélago canario, la entidad meteorológica anticipa ambientes nubosos y posibilidad de chubascos ocasionales en las islas montañosas, con expectativa de que mejoren hacia el final del lunes.

La formación de nieblas matinales constituye otro factor destacado en el informe de la Aemet. Estas nieblas afectarán principalmente a los interiores de Galicia y del tercio oriental peninsular, así como el alto Ebro y ambas mesetas. El riesgo de bancos de niebla más densos y persistentes se concentra en el centro y en el oeste de la Meseta Norte, donde, además, es posible que se produzcan nieblas engelantes, complicando la circulación y aumentando el riesgo en carretera.

Sobre el viento, el pronóstico de la Aemet informa que la mayoría del país experimentará condiciones de viento flojo, aunque en los litorales mediterráneos se prevén intervalos de viento moderado. Las direcciones predominantes variarán según las zonas: en el Cantábrico y Galicia, la componente sur será la dominante; mientras que en el resto de regiones se esperan vientos de componente norte y este, los cuales cambiarán a poniente en áreas del Estrecho y Alborán conforme avance la jornada.

La Agencia Estatal de Meteorología añade que, aunque se prevé una transición progresiva hacia condiciones anticiclónicas tanto en la península como en Baleares, la inestabilidad asociada a sistemas atmosféricos previos proseguirá durante esta jornada en las regiones mediterráneas. Se subraya que las condiciones meteorológicas extremas podrán variar localmente según la evolución de las borrascas y la interacción con las masas de aire frío presentes en altura.

Afectando a la movilidad y los servicios locales en las áreas bajo alerta, la combinación de precipitaciones intensas, tormentas, niebla densa, nevadas en cotas altas y rachas moderadas de viento exigirá precaución. La Aemet recuerda la vigencia de las notificaciones de alerta e insta a la ciudadanía y a las autoridades a mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y atender las recomendaciones relativas a la seguridad y el tráfico en las zonas afectadas.

El informe meteorológico analiza también la tendencia a nivel nacional para el resto de la semana, previendo una estabilización progresiva de la atmósfera conforme el tiempo anticiclónico se consolide en la Península y Baleares, con excepción de algunos episodios locales que, por ahora, no se esperan de la misma magnitud que los pronosticados para este lunes. Según la información difundida por la Agencia Estatal de Meteorología, la vigilancia permanecerá activa en todas las áreas de riesgo.