Irak planea un encuentro entre EEUU e Irán en Bagdad: "Ambas partes han expresado su voluntad de participar"

El primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, recomendó a Estados Unidos tratar a Irán con respeto y señaló que cualquier tono de amenaza o posible acción militar podría impedir el establecimiento de un canal de diálogo abierto entre ambos países. El jefe de Gobierno explicó a la cadena Al Mayadeen que tanto Washington como Teherán han mostrado interés en iniciar conversaciones directas en Bagdad, una propuesta respaldada por la posición neutral que Irak ha logrado mantener en sus relaciones bilaterales. Esta disposición, detalló, surge en un contexto de tensiones continuas en la región, que incluye enfrentamientos entre otras potencias como Israel e Irán.

Según informó Al Mayadeen, Al Sudani confirmó que su gabinete está gestionando la posibilidad de organizar un encuentro entre delegados estadounidenses e iraníes en la capital iraquí. Argumentó que las relaciones sólidas que Irak mantiene tanto con Washington como con Teherán han permitido que el país desempeñe un papel activo para acercar a las dos partes. El primer ministro subrayó que los esfuerzos para convocar la reunión bilateral en Bagdad continúan y que esta gestión requiere ciertas garantías, ya que intentos similares en otras naciones se vieron obstaculizados por amenazas y actos de intimidación durante los compromisos previos.

De acuerdo con lo reportado por Al Mayadeen, la disposición de la delegación estadounidense para sostener conversaciones directas en Bagdad ya fue discutida en la visita del enviado especial de Estados Unidos para Siria y Líbano, Tom Barrack, quien viajó a Irak a finales de noviembre. Al Sudani añadió que Irán también ha aceptado sentarse a la mesa en Bagdad para mantener negociaciones serias, siempre sobre la base de la confianza y sin condicionamientos previos ni amenazas. Insistió en que el éxito del diálogo depende de evitar cualquier clima de agresión o intimidación militar.

La situación se agrava por incidentes recientes que han marcado la relación entre Estados Unidos e Irán. A finales de diciembre, Morgan Ortagus, enviada adjunta estadounidense para Oriente Medio, confirmó la voluntad del Gobierno estadounidense de entablar un diálogo directo con Irán, solicitando que la república islámica acepte "la mano tendida de la diplomacia". El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, respondió entonces, advirtiendo que Washington no podría engañar a la comunidad internacional mediante declaraciones públicas de apertura. Posteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó bombardeos sobre instalaciones nucleares en Fordo, Isfahán y Natanz, pese a que, según la inteligencia estadounidense, Irán no se encaminaba al desarrollo de armas nucleares.

En represalia, Irán atacó una base militar estadounidense en Catar. La ofensiva dispuesta por la Casa Blanca recibió condenas desde Moscú, Pekín y otros gobiernos, según recopiló Al Mayadeen. Estos episodios reflejan la volatilidad en la relación entre Washington y Teherán y elevan la importancia de cualquier mediación diplomática útil para frenar la escalada.

El contexto regional incluye también ataques previos entre Israel e Irán. En junio, Tel Aviv bombardeó objetivos iraníes argumentando que la república islámica estaba cerca de dotarse de armamento nuclear, un extremo que Irán ha negado repetidamente. Teherán a su vez lanzó misiles contra bases israelíes, incrementando la tensión. La naturaleza de estos choques ha fortalecido el papel de Irak como posible mediador, teniendo en cuenta su vínculo con ambos países y el deseo de reducir los riesgos de una confrontación más amplia.

El medio Al Mayadeen detalló que las recientes declaraciones del primer ministro de Irak llegan tras las afirmaciones públicas del presidente iraní, Masud Pezeshkian. Este mandatario advirtió de que Irán enfrenta actualmente una "guerra total" impulsada por Estados Unidos, Israel y naciones europeas. Describió una situación en la que su país se ve afectado en materia económica, política, de seguridad y cultural, mencionando que el bloqueo diplomático y las sanciones renovadas por países europeos complican aún más el panorama para la república islámica. Pezeshkian sostuvo que las Fuerzas Armadas iraníes se encuentran en mejor estado de preparación que en ocasiones anteriores y aseguró que la respuesta de Irán a cualquier bombardeo por parte de Israel o Estados Unidos sería contundente.

En su análisis, Al Sudani planteó que establecer Bagdad como punto de encuentro para el diálogo aprovecha la "singularidad" de la relación iraquí tanto con Washington como con Teherán. Consideró que la experiencia previa demuestra que otros países no han logrado evitar el clima de amenazas en negociaciones previas, de ahí la necesidad de garantías adicionales en esta ocasión. La posibilidad de que este encuentro se celebre en Bagdad representa, según consignó Al Mayadeen, un paso significativo hacia el reconocimiento del papel diplomático que Irak busca desempeñar en la región.

Las circunstancias actuales incluyen como antecedente los ataques perpetrados contra infraestructuras nucleares iraníes y la posterior escalada de violencia que involucró a aliados internacionales. Países como China y Rusia expresaron su rechazo a las acciones militares estadounidenses, mientras que la postura iraní remarcó la defensa de la integridad territorial y la negativa de contar con un programa atómico de carácter militar. En paralelo, las sanciones reimpuestas por la ONU tras presiones europeas han reforzado la percepción en Teherán de una política de cerco que abarca sanciones, ataques militares y presiones diplomáticas.

Al Mayadeen informó que este podría tratarse del primer reconocimiento público de un papel clave de Irak en el intento de reducir la tensión regional y promover espacios de negociación, en contraste con los acontecimientos anteriores centrados únicamente en la confrontación. Los posicionamientos recientes de Teherán insisten en que cualquier intento de diálogo solo prosperará sobre la base del respeto y la ausencia de amenazas, mientras que Bagdad se ofrece como sede neutral para el acercamiento.