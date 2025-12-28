Un informe del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos elevó a ocho la cifra de personas desaparecidas, entre ellas cinco menores de edad, en el incidente que tuvo lugar en la frontera entre Líbano y Siria. Las organizaciones de rescate en la zona confirmaron que el suceso se produjo en las primeras horas del domingo, cuando un grupo de once personas intentó cruzar de manera clandestina el río Nahr al Kabir bajo condiciones meteorológicas adversas, lo que provocó que varios integrantes del grupo fueran arrastrados por la corriente. De acuerdo con la agencia estatal siria de noticias SANA, los equipos de emergencia rescataron a tres personas con vida y, aunque cuatro más lograron regresar al territorio libanés, permanece la incertidumbre sobre el número exacto de personas desaparecidas, una cifra que oscila, según distintas fuentes, entre cinco y ocho.

Según informó SANA, el jefe de la Defensa Civil de Talkalaj, Munir Qadur, declaró que las operaciones de búsqueda y rescate en el área quedaron suspendidas temporalmente por las condiciones meteorológicas adversas. Las intensas lluvias y la fuerza del caudal del río imposibilitaron el avance de los equipos de rescate, a pesar del traslado de vehículos y equipos especializados a la zona. Qadur explicó que la peligrosidad del terreno y el aumento del nivel del agua impidieron continuar con los trabajos, que involucraban tanto al personal de la Defensa Civil como a efectivos de las fuerzas de seguridad.

La agencia estatal agregó que entre los rescatados figura un testigo que relató que parte del grupo consiguió alcanzar de nuevo el lado libanés antes que la corriente se llevara a los otros. El operativo de rescate movilizó a equipos de emergencia procedentes de distintas localidades cercanas a Al Shabruniyé y Al Dabusiyé, zonas en donde, como mencionó SANA, se localizan puntos habituales de cruce irregular de la frontera entre Siria y Líbano.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, citado por SANA, atribuyó el alto tránsito clandestino en esta franja a la escasez de pasos oficiales y al refuerzo de las medidas de seguridad en otros sectores fronterizos. El organismo señaló que las rutas a través del Nahr al Kabir se emplean con frecuencia como alternativa ante las crecientes restricciones para cruzar la línea divisoria de manera formal. Además, el Observatorio subrayó que la presencia de niños entre los desaparecidos resalta los riesgos a los que se exponen las familias que buscan atravesar la frontera para huir de las difíciles condiciones que enfrentan en ambos países.

SANA reportó que los equipos mantienen lista su logística para reiniciar las labores en cuanto la situación del clima lo permita, ya que el pronóstico indica la persistencia de lluvias intensas en la región durante las próximas horas. A pesar de los esfuerzos y la rápida movilización de recursos, las autoridades y rescatistas expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el número definitivo de desaparecidos pueda variar debido a la falta de registros oficiales entre quienes intentaron el cruce.

La zona entre Al Shabruniyé y Al Dabusiyé, añadió SANA, suele ser utilizada por migrantes y personas desplazadas en busca de rutas para pasar de un país a otro. Las restricciones impuestas en pasos oficiales, así como la vigilancia reforzada por las fuerzas sirias y libanesas, han provocado un incremento en el uso de vías no autorizadas, especialmente cuando las condiciones meteorológicas dificultan la supervisión de las patrullas fronterizas.

Testimonios recogidos por SANA en el lugar indicaron que los sobrevivientes recibieron atención médica inmediata tras su rescate. No se difundió información detallada sobre el estado de salud de los afectados, pero fuentes de los equipos de asistencia manifestaron su preocupación por la exposición al frío y el desgaste físico producto de la fuerza del agua.

El incidente se suma a otros episodios recientes en esta frontera, donde organizaciones locales e internacionales han advertido sobre el creciente número de personas que arriesgan sus vidas al tratar de cruzar por rutas fluviales. Según consignó SANA, la Defensa Civil de Talkalaj y los equipos de seguridad reiteraron que permanecerán atentos a la evolución de las condiciones en la zona para reanudar las operaciones de búsqueda tan pronto como sea seguro hacerlo.

Distintas fuentes consultadas por SANA admitieron que la ausencia de controles fronterizos y el endurecimiento de las políticas de tránsito entre Siria y Líbano han propiciado el aumento de estos cruces irregulares, en contextos cada vez más peligrosos debido a las adversidades naturales. Los reportes recogidos por SANA insisten en la necesidad de contar con mayor coordinación binacional para la gestión de estas emergencias, así como en reforzar la ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad que atraviesan la frontera en circunstancias difíciles.